مصر والبحرين توقعان اتفاقية تعاون عسكري

وقعت مصر والبحرين اتفاقية تعاون عسكري، اليوم الثلاثاء، بين قوة دفاع البحرين والقوات المسلحة.

وقالت صحيفة الأيام البحرينية إنه جرى في القيادة العامة لقوة دفاع البحرين توقيع مذكرة تفاهم مشتركة في مجال تقنية المعلومات بين القوات المسلحة المصرية وقوة دفاع البحرين.

توقيع مذكرة تفاهم مشتركة بين قوة دفاع البحرين و القوات المسلحة المصرية #الأيام #أخبار https://t.co/NPA0PCAt82 — ALAYAM — الأيام (@ALAYAM) June 18, 2019

ووقع من مصر على المذكرة، اللواء بحري يوسف أحمد مال، مساعد رئيس هيئة الأركان للإمداد والتموين، ومدير إدارة نظم المعلومات في مصر، اللواء ياسر كمال أبو مندور.

وتابعت الصحيفة أن المذكرة تأتي في "إطار علاقات التعاون العسكري المشترك وتبادل الخبرات بين قوة دفاع البحرين والقوات المسلحة بجمهورية مصر العربية وسبل تعزيزها".