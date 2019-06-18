طائرات أمريكية وسعودية تحلق فوق الخليج... والجيش الأمريكي يكشف هدفها (فيديو)

وعلقت الصفحة الرسمية للقيادة المركزية الأمريكية على فيسبوك على المقطع بأنه لـ"طائرات القوات الجوية الملكية السعودية والقوات الجوية الأمريكية من نوع (ف-15سي)".

ووصفت المقطع بأن الطائرات "تحلق في تشكيل مشترك على منطقة الخليج العربي تساندها طائرات تزود بالوقود جواً تابعة للقوتين".

وأشار التعليق إلى أن الهدف من هذه المهمة هو "الاستمرار في تعزيز بناء العلاقات العسكرية والعمل المشترك بين الطرفين".

وأدت الهجمات على ناقلتين، يوم الخميس 13 يونيو/حزيران الجاري، إلى تفاقم الأزمة الناجمة عن هجمات مماثلة على 4 سفن في مايو/أيار، إذ ألقت واشنطن بمسؤوليتها على طهران أيضا، والتوتر محتدم أصلا بين الولايات المتحدة وإيران بسبب برنامجها النووي.

وأعلن القائم بأعمال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، أمس الاثنين عن نشر نحو ألف جندي إضافي في الشرق الأوسط، ضمن ما قال إنها "أغراض دفاعية"، مشيرا إلى الخطر من إيران.

وقال شاناهان في بيان "الهجمات الإيرانية الأخيرة، تؤكد صحة معلومات المخابرات الموثوقة التي تلقيناها بشأن السلوك العدواني للقوات الإيرانية والجماعات الوكيلة لها، التي تهدد أفراد الجيش الأمريكي والمصالح الأمريكية في المنطقة".