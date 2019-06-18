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14:58 18 يونيو/ حزيران 2019
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    برهم صالح

    الرئيس العراقي يبحث مع لافرنتيف العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات في المنطقة

    © REUTERS / AKO RASHEED
    العالم العربي
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    بحث رئيس الجمهورية العراقي، برهم صالح، مع مبعوث الرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرنتيف العلاقات الثنائية بين البلدين ومجمل التطورات في منطقة الشرق الأوسط.

    بغداد — سبوتنيك. وقالت الرئاسة العراقية، في بيان اليوم الثلاثاء: "أكد سيادة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح أهمية تطوير العلاقات بين العراق وروسيا والارتقاء بها وبما يخدم المصالح المشتركة".

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    وتابعت: "أشار سيادته [صالح] خلال استقباله في قصر السلام ببغداد، اليوم الثلاثاء، المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف والوفد المرافق له، إلى ضرورة تعزيز أواصر الصداقة وتوسيع التعاون بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية، وبما يخدم مصالح الشعبين الصديقين، مثمنا دور روسيا في الحرب ضد الإرهاب ودعمها للعراق".

    وشدد الرئيس العراقي، بحسب البيان، على إنهاء معاناة الشعب السوري وتمكينه من حل سياسي مبني على مواجهة الإرهاب واحترامِ إرادته في الحياة الحرة الكريمة"، بحسب البيان.

    بدوره، نقل لافرينتييف "تحيات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى رئيس الجمهورية، مجددا دعم بلاده، للشعب العراقي ورغبتها بتطوير علاقات الصداقة معه".

    وضاف البيان، أنه "تم خلال اللقاء بحث تطورات الأوضاع في المنطقة والتأكيد على وجوب اعتماد الحوار الإيجابي والصريح بين جميع الأطراف لحل الأزمات بما يضمن استقرارها وازدهارها ويحقق تطلعات شعوبها".

    هذا وبحث رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي ولافرينتيف الاستعدادات الجارية لعقد الجولة المقبلة من محادثات أستانا حول سوريا، والأزمة الحالية بين واشنطن وطهران، أمس الاثنين، خلال زيارة الأخير لبغداد.

    وتعمل روسيا إلى جانب شريكيها الرئيسيين في إطار صيغة أستانا (تركيا وإيران) والمبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، على تشكيل لجنة دستورية مشتركة بين الأطراف السورية تهدف إلى وضع رؤية لإصلاح دستوري في سوريا.

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    الكلمات الدلالية:
    العلاقات العراقية الروسية, برهم صالح, العراق
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