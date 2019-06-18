القيادات السياسية العراقية تتفق على استكمال تشكيل الحكومة خلال أسبوعين

اتفقت القيادات السياسية في العراق خلال اجتماع عقد في قصر السلام بالعاصمة بغداد، مساء أمس، بحضور رئيس الحكومة عادل عبد المهدي على إكمال التشكيلة الحكومية خلال أسبوعين.

بغداد — سبوتنيك . وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الثلاثاء: "استضاف السيد رئيس الجمهورية برهم صالح في قصر السلام ببغداد مساء الاثنين الاجتماع الدوري الثالث للقيادات السياسية وبحضور دولة رئيس الوزراء السيد عادل عبد المهدي"، مشيرا إلى أنه تم "الاتفاق على وجوب إكمال الكابينة الوزارية بمدة زمنية أقصاها أسبوعان من الآن، وبما يعزز الثقة بقدة قوى البرلمان السياسية على تجاوز الخلافات وتفادي هذه الاختناقات في مثل هذه الظروف".

وتابع أنه تم التأكيد أيضا خلال الاجتماع على "الالتزام بالمنهاج الوزاري والبرنامج الحكومي وبوثيقة (إطار السياسة الوطنية) التي تم التوافق عليها في الاجتماع الأول 19/5/2019 "، والتأكيد على "دعم الحكومة والمؤسسات الدستورية في تنفيذ بنودها والتقيد بمفاهيمها بما يحول دون زج العراق في أتون الصراعات الإقليمية".

ويشهد العراق حاليا أزمة ناجمة عن عدم اختيار وزراء للداخلية والدفاع والعدل والتربية على الرغم من مضي عام تقريبا على تشكيل الحكومة.