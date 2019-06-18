الاستخبارات العسكرية العراقية تفكك خلية تابعة لـ"داعش" في الرمادي

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تمكنها من اختراق "خلية نائمة" تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابي، وإحباط عملية إرهابية في مدينة الرمادي غرب العاصمة بغداد.

بغداد — سبوتنيك. وقالت المديرية في بيان: "بعملية نوعية استخبارية تمكنت مفارز مديرية الاستخبارات العسكرية في الفرقة العاشرة وبالتعاون مع استخبارات لواء 39 من اختراق خلية نائمة تابعة لتنظيم داعش في منطقتي ألبو فراج وألبو عساف في الرمادي".

وأضافت أنه تم إلقاء القبض على عناصر الخلية حيث كانت تخطط للقيام بعملية إرهابية بالمحافظة خلال الأيام المقبلة.

وتواصل القوات العراقية، وبإسناد من قيادتي القوة الجوية وطيران الجيش، عملياتها لتعزيز الأمن وإلقاء القبض على المطلوبين، حيث باشرت قطعات قيادة عمليات صلاح الدين، والقطعات الملحقة بها، منذ أواخر شهر أبريل / نيسان الماضي، بتطهير وتفتيش المنطقة في جبال حمرين، شمالي البلاد.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" (المحظور في روسيا) في ديسمبر/ كانون الأول عام 2017، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة مزعومة".