"أنصار الله": مطار أبها السعودي أصبح في حالة من الشلل إثر الضربات الجوية

قال العميد يحيى سريع، المتحدث الرسمي للقوات المسلحة الموالية لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، إن مطار أبها أصبح في حالة من الشلل والانعدام التام للحالة الطبيعية خاصة في العمليات العسكرية لطيرانه الحربي، جراء العمليات الثلاث المتتالية التي نفذها سلاح الجو المسير.

وأوضح سريع في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" أن العمليات التي نفذها سلاح الجو المسير والتي استمرت من مساء أمس وحتى فجر اليوم بعدد من طائرات قاصف "كي تو" على مطار أبها الدولي أصابت أهدافها بدقه عالية.

وقال "عملياتنا الدفاعية ستظل مستمرة وستتصاعد خاصة مع تصعيد النظام السعودي في عدوانه على اليمن".

ولفت المتحدث العسكري إلى أن طيران التحالف شن خلال الـ48 ساعة الماضية 41 غارة استهدفت المناطق المدنية في عدد من محافظات الجمهورية وسقط على أثرها عدد من القتلى والمصابين.

وهذا الهجوم هو الخامس في غضون أسبوع بطائرات مسيرة على مطار أبها بعد استهدافه بصاروخ كروز في 12 يونيو/حزيران الحالي.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/ آذار 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد. كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.