قطر في الخلفية... ليبرمان يهاجم نتنياهو

هاجم أفيغدور ليبرمان، وزير الدفاع الإسرائيلي الأسبق، اليوم الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، بعد موافقة الأخير على السماح بإدخال الأموال القطرية إلى قطاع غزة.

ذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان"، مساء اليوم، الثلاثاء، أن ليبرمان، رئيس حزب "يسرائيل بيتنو"، هاجم رئيس الوزراء على خلفية موافقته على إدخال الأموال القطرية إلى الأهالي الفلسطينيين في قطاع غزة، لتحسين الأحوال الاقتصادية والاجتماعية فيها.

ליברמן על הפרסום בכאן חדשות לפיו מקורות בעזה מדווחים שכסף קטרי בעזה זולג לזרוע הצבאית של חמאס: "לכל בר דעת ברור שכל כסף שיגיע לרצועה בראש ובראשונה יגיע לפעילי חמאס. רה"מ ממשיך במדיניות הכניעה לטרור ומפקיר את ביטחון תושבי הדרום"@Itsik_zuaretshttps://t.co/D9R2KsYHw3 — כאן חדשות (@kann_news) June 18, 2019

وقال ليبرمان:

من الواضح للجميع أن كل الأموال القطرية التي تصل إلى غزة أولاً وآخرا سوف تصل إلى نشطاء حماس، يواصل رئيس الوزراء سياسة الاستسلام للإرهاب والتخلي عن أمن سكان الجنوب.

ومن جانبها، أفادت الهيئة في تقرير آخر أن الأموال القطرية التي سمحت إسرائيل بدخولها القطاع ستصل إلى الذراع العسكرية لحركة حماس، كتائب عز الدين القسام.

وأوردت القناة العبرية "هيئة البث" أن المبعوث القطري لإعادة إعمار غزة، السفير محمد العمادي، يصل إلى القطاع ومعه الأموال القطرية للأهالي الفلسطينيين، بحسب ما الاتفاق مع السلطات الإسرائيلية.