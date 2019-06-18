سياسي عراقي: هجوم "معسكر التاجي" استهدف جنودا أمريكان وصلوا قبل أسابيع

قال المحلل السياسي العراقي عبد الجليل الزبيدي، إن الهجوم بالصواريخ علي معسكر التاجي كان يستهدف القطاع الذي يتمركز فيه الجنود الأمريكان الذين أتوا إلى المعسكر قبل أسابيع قليلة.

أصدرت خلية الإعلام الأمني العراقي، أمس الاثنين، بيانا بشأن استهداف "معسكر التاجي"، جاء فيه أن "ثلاثة صواريخ كاتيوشا سقطت على معسكر التاجي"، دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

وأفاد مصدر أمني، لموقع "قناة السومرية نيوز" العراقية، أن أنباء ذكرت بسقوط قذائف هاون على معسكر التاجي ب‍بغداد، دون معرفة حجم الخسائر.

وأشارالمحلل السياسي العراقي عبد الجليل الزبيدي، في حديثه لـ"راديو سبوتنيك" أن تواجد القوات الأمريكية شمال العاصمة اعتبرته "الفصائل الثورية" ومنها الحشد الشعبي خطوة عدائية، الأمر الذي نتج عنه هذا الهجوم.

وأعرب الزبيدي عن اعتقاده بأنه يمكن تكرار هذا النوع من الهجمات، حيث يرفض قطاع كبير من العراقيين استخدام العراق من قبل الولايات المتحدة كممر أو مقر لاستهداف إيران.

وحول إرسال الولايات المتحدة لألف جندي للشرق الأوسط، لفت الزبيدي إلي أن التسريبات تشير الى احتمال تمركز هذه القوات في قطر والكويت وأن أي إضافة للقوات الأمريكية في العراق ينبغي أن تكون بمشورة من قبل الحكومة العراقية.

وقال بيان عسكري عراقي في وقت سابق إن ثلاثة صواريخ سقطت على قاعدة عسكرية تستضيف قوات أمريكية شمالي بغداد في وقت متأخر أمس دون تقديم مزيد من التفاصيل.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم الذي يأتي وسط تصاعد التوتر في المنطقة بين الولايات المتحدة وإيران.

في السياق نفسه أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة سترسل 1000 جندي إضافي إلى الشرق الأوسطس. وقال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة، باتريك شاناهان، إن إرسال القوات الإضافية جاء "لأغراض دفاعية للتعامل مع التهديدات الإيرانية".