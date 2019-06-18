الملك سلمان يعزي الشعب المصري

قدم العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، اليوم الثلاثاء، تعازيه للحكومة والشعب المصري، بضحايا الهجوم الذي شنه مسلحون على نقطة تفتيش في العريش.

جاء ذلك خلال ترؤس العاهل السعودي اجتماعا لمجلس الوزراء اليوم الثلاثاء، في قصر السلام بجدة.

برئاسة #خادم_الحرمين_الشريفين؛ #مجلس_الوزراء يدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته المشتركة واتخاذ إجراءات حازمة لتأمين حركة النقل في الممرات المائية في المنطقة.#انفوجرافيك_واس#واس pic.twitter.com/xWV1NlXzUE — واس (@spagov) June 18, 2019

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، "جدد المجلس، استنكار المملكة للهجومين الإرهابيين في مدينة طرابلس اللبنانية ومدينة العريش في مصر، والتفجيرات الإرهابية في العاصمة الصومالية وشمال شرق كينيا، وشمال شرق نيجيريا وقدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب جمهوريات لبنان ومصر والصومال ونيجيريا وكينيا، مجدداً وقوف المملكة وتضامنها مع الدول الشقيقة والصديقة ضمن جميع أشكال الإرهاب والتطرف".

وقتل ثمانية من أفراد الشرطة المصرية إثراستهداف مسلحين نقطة أمنية في شمال سيناء.

ووقع الهجوم فجر 5 يونيو/ حزيران الجاري، بينما كان المصلون يتوجهون إلى ساحات صلاة العيد في مدينة العريش، مع نهاية شهر رمضان، وبدء إجازة عيد الفطر في مصر.

وأعلن تنظيم "داعش" مسؤوليته عن الهجوم، وتداول نشطاء مقطعا مصورا للحظة الهجوم، ولا يمكن التحقق منه بشكل مستقل.

كما جدد المجلس في اجتماعه اليوم، استنكار الأعمال والممارسات الإرهابية وغير الأخلاقية التي تقوم بها المليشيات الحوثية المدعومة من إيران لاستهداف الأعيان المدنية والمدنيين وآخرها المقذوف الذي استهدف صالة القدوم بمطار أبها الدولي، والطائرات بدون طيار باتجاه المطار نفسه ومحافظة خميس مشيط، كما جدد استنكار المملكة لجميع الأعمال العدائية والإرهابية التي تهدد حرية الملاحة وأمن الإمدادات النفطية وسلامة البيئة، ومنها الهجوم الإرهابي الذي تعرضت له ناقلتان في خليج عمان، داعياً المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته المشتركة واتخاذ إجراءات حازمة لتأمين حركة النقل في الممرات المائية في المنطقة تحسباً للتداعيات الخطيرة لمثل تلك الحوادث على أسواق الطاقة وخطرها على الاقتصاد العالمي.

وهذا الهجوم هو الخامس في غضون أسبوع بطائرات مسيرة على مطار أبها بعد استهدافه بصاروخ كروز في 12 يونيو/ حزيران الجاري.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/ آذار 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.