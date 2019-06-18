قائد الجيش الجزائري يشير إلى محاولات أطراف تسعى لفراغ دستوري

ذكرت قناة "النهار" الجزائرية الخاصة أن قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح اتهم اليوم الثلاثاء بعض الأطراف بأنها ترغب في حدوث فراغ دستوري لإطالة أمد الأزمة السياسية في البلاد.

وتنحى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل/ نيسان بعد احتجاجات حاشدة على مدى شهرين للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية ومحاكمة الفاسدين.

ورغم تنحي بوتفليقة تواصلت الاحتجاجات سعيا للتخلص من النخبة التي تحكم الجزائر منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962.

وحسب "رويترز" نقلت القناة عن صالح قوله في قاعدة عسكرية في ولاية بشار جنوب غربي البلاد "هناك من يريد الدخول في نفق مظلم اسمه الفراغ الدستوري".

ويطالب المحتجون حاليا باستقالة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح وهو رئيس سابق لمجلس الأمة والذي يعتبرونه حليفا لبوتفليقة.

الجزائر.. قايد صالح: الجيش متمسك بالمخارج الدستورية لحل أزمة الرئاسةhttps://t.co/ZdFuzTgzzl pic.twitter.com/Q6H37SSSFK — الوطن الإلكترونية (@WatanNews) June 17, 2019

وأرجأت السلطات الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من يوليو/ تموز وعللت ذلك بنقص المرشحين. ولم يتم بعد تحديد موعد جديد للانتخابات.

والجيش هو الطرف الرئيسي حاليا في المشهد السياسي بالجزائر ودعا قايد صالح إلى الحوار استعدادا للانتخابات وتمهيد الطريق أمام رئيس جديد للبدء في الإصلاحات التي يطالب بها المحتجون.