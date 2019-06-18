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18:04 18 يونيو/ حزيران 2019
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    رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أحمد قايد صالح

    قائد الجيش الجزائري يشير إلى محاولات أطراف تسعى لفراغ دستوري

    © AFP 2019 / FAROUK BATICHE
    العالم العربي
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    ذكرت قناة "النهار" الجزائرية الخاصة أن قائد الجيش الفريق أحمد قايد صالح اتهم اليوم الثلاثاء بعض الأطراف بأنها ترغب في حدوث فراغ دستوري لإطالة أمد الأزمة السياسية في البلاد.

    المحكمة العليا في الجزائر
    © REUTERS / RAMZI BOUDINA
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    وتنحى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل/ نيسان بعد احتجاجات حاشدة على مدى شهرين للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية ومحاكمة الفاسدين.

    ورغم تنحي بوتفليقة تواصلت الاحتجاجات سعيا للتخلص من النخبة التي تحكم الجزائر منذ الاستقلال عن فرنسا عام 1962.

    وحسب "رويترز" نقلت القناة عن صالح قوله في قاعدة عسكرية في ولاية بشار جنوب غربي البلاد "هناك من يريد الدخول في نفق مظلم اسمه الفراغ الدستوري".

    ويطالب المحتجون حاليا باستقالة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح وهو رئيس سابق لمجلس الأمة والذي يعتبرونه حليفا لبوتفليقة.

    وأرجأت السلطات الانتخابات الرئاسية التي كانت مقررة في الرابع من يوليو/ تموز وعللت ذلك بنقص المرشحين. ولم يتم بعد تحديد موعد جديد للانتخابات.

    والجيش هو الطرف الرئيسي حاليا في المشهد السياسي بالجزائر ودعا قايد صالح إلى الحوار استعدادا للانتخابات وتمهيد الطريق أمام رئيس جديد للبدء في الإصلاحات التي يطالب بها المحتجون.

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    أخبار الجزائر, الجيش الجزائري, أحمد قايد صالح, الجزائر
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