السعودية تكشف حقيقة إصابة مواطنيها في زلزال اليابان المدمر

قالت سفارة المملكة العربية السعودية في اليابان إنها تتابع الزلزال في محافظة نييغاتا (6.8 درجة)، والتحذير من موجة تسونامي، اليوم الثلاثاء، مؤكدة سلامة جميع المواطنين السعوديين.

وأهابت السفارة السعودية بالمواطنين التقيد بتعليمات الكوارث لدى السلطات المحلية، والتواصل في حال الطوارئ مع شؤون السعوديين، متمنية السلامة للجميع؛ بحسب الموقع الإلكتروني "سبق".

وكانت السلطات اليابانية، أطلقت اليوم الثلاثاء، تحذيراً من تسونامي بعد زلزال ضرب شمال غربي البلاد.

وأعلنت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالاً وقع قبالة ساحل اليابان اليوم على بعد 85 كيلومتراً شمال شرقي جزيرة هونشو.

ولم ترد تقارير فورية عن أضرار أو خسائر بشرية، لكن وكالة رصد الزلازل اليابانية أصدرت تحذيرًا من أمواج مد بحري عاتية، بارتفاع يتراوح بين متر ومترين على طول الساحل الشمالي الغربي للجزيرة الرئيسية في البلاد.

JUST IN: A magnitude 6.8 earthquake has hit off the northwest coast of Japan and a tsunami advisory has been issued, local media reports pic.twitter.com/ui29EkOMqk — TicToc by Bloomberg (@tictoc) June 18, 2019

ونقلت وكالة "رويترز" عن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن زلزالا بلغت قوته 6.8 درجة وقع بالقرب من الساحل الغربي لهونشو في اليابان.

وقالت إن الزلزال وقع على عمق 30 كيلومترا.