وكالة: منع إدراج السعودية على قائمة أمريكية للدول التي تستخدم الأطفال في القتال

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ذكرت وكالة "رويترز" أن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو منع إدراج السعودية على قائمة أمريكية للدول التي تستخدم الأطفال جنودا.