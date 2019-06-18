مقتل 12 مسلحا من "أنصار الله" بمواجهات شمال محافظة الضالع

أعلن الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية، اليوم الثلاثاء، مقتل 12 عنصرا من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، بمواجهات في محافظة الضالع.

القاهرة — سبوتنيك. ذكر موقع الجيش اليمني "26 سبتمبر" أن "مواجهات اندلعت أثناء محاولة عناصر من الحوثيين التسلل من منطقة الزبيريات باتجاه مواقع الجيش في السلسلة السود الجبلية بمديرية قعطبة شمال الضالع".

وأكد "إحباط محاولة الحوثيين وإجبارهم على التراجع، بعد مقتل 12 من عناصرهم، وجرح آخرين علاوة على إعطاب سلاح رشاش عيار 23 ملم".

من جهة ثانية، أفادت قناة "المسيرة" الناطقة باسم الحوثيين بمقتل وإصابة عدد من العسكريين بكمين نصبته وحدة الهندسة التابعة للجماعة في جبهة قعطبة شمال الضالع.

وسيطرت قوات الحكومة الشرعية في 23 أيار/ مايو العام الماضي على مبنى المجمع الحكومي في منطقة الملاحيظ بعد اقتحامه إثر معارك عنيفة مع "أنصار الله".