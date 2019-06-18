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19:34 18 يونيو/ حزيران 2019
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    أنصار الله

    بعد استهداف أبها... "أنصار الله" تصعد: مطارات وموانئ الإمارات أهداف قادمة لنا

    © REUTERS / KHALED ABDULLAH
    العالم العربي
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    هدد وكيل وزارة الإعلام في حكومة صنعاء، نصر الدين عامر، اليوم الثلاثاء، باستهداف المطارات والموانئ الإماراتية بالصواريخ والطائرات المسيرة، فيما إذا استمرت الإمارات في حرب اليمن.

    وبحسب "وكالة أنباء فارس"، قال عامر: إن "حرب التحالف بزعامة السعودية، دخلت عامها الخامس، ومازالت هذه الحرب تواصل قتل الأبرياء والمدنيين والأطفال والنساء، والضحايا في ارتفاع مستمر، في حين يفرض المعتدون حصارا شاملا على الشعب اليمني".

    وأكد أن جميع الخيارات متاحة في مواجهة دول العدوان.

    وتوعد عامر باستهداف جميع مطارات السعودية والإمارات بالطائرات المسيرة والصواريخ.

    مجلس الوزراء السعودي أثناء إقرار موازنة 2018
    © REUTERS /
    تصريح قوي من السعودية على هجمات "أنصار الله" في المملكة
    وأوضح: أن "الإمارات تقوم بدور فاعل في العدوان على اليمن، وقد احتلت عددا من الجزر والموانئ اليمنية، لذلك فإن الإمارات لن تكون بمأمن من رد فعلنا، وإذا لم توقف عدوانها فستشهد ردا قاسيا عاجلا أم آجلا".

    وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية الموالية لـ"أنصار الله"، يحيى سريع، إن مطارات أبها وجازان ونجران في السعودية قد تحولت إلى مطارات غير آمنة، وأن هذه المطارات سيتم استهدافها بشكل مستمر بسبب استمرار الهجمات والحصار ضد الشعب اليمني، واستخدام هذه المطارات لتنفيذ الغارات والهجمات.

    يذكر أنه في الـ 12 من الشهر الجاري، أعلنت المملكة العربية السعودية، إصابة 26 مدنيا إثر سقوط مقذوف حوثي، على صالة الوصل بمطار أبها الدولي.

    ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن المتحدث باسم التحالف العربي في اليمن، العقيد تركي المالكي، أن "مقذوف معادي حوثي سقط بصالة الوصول بمطار أبها الدولي".

    وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/ آذار 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

    وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد. كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.

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    الكلمات الدلالية:
    اليمن, أنصار الله, الإمارات, السعودية, أخبار العالم العربي, طائرة درون, مطارات, صواريخ
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