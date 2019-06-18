القوات العراقية تدمر وكرا لـ"داعش" في كركوك

أعلنت خلية الإعلام الأمني العراقي، في بيان تلقته مراسلة " سبوتنيك " في العراق، مساء اليوم، وفقا لمعلومات دقيقة، تمكنت قوة مشتركة من استخبارات الشرطة الاتحادية في وكالة الاستخبارات والفرقة السادسة شرطة الاتحادية، من تدمير وكر للإرهابيين.

وأوضحت الخلية، أن الوكر عبارة عن نفق بطول 200 متر، ويحتوي على مدخلين، في منطقة "قوتان" في محافظة كركوك، شمالي البلاد.

وألقت القوات العراقية، بتاريخ الثالث من الشهر الجاري، القبض على متهمين ينتميان لعصابات داعش الإرهابية، وهما المسؤولان عن زرع العبوات الناسفة في كركوك ليلة 30 أيار/مايو 2019"، حسب بيان لخلية الإعلام الأمني، الخميس الماضي.

وأضافت الخلية حينها، أن:

"المتهم الأول (م. ص. ع) يسكن ناحية الرياض في قرية القهارة، واعترف أمام قاضي التحقيق بزرع العبوات الناسفة في شارع القدس وطريق بغداد بالعجلة التويوتا (اللاندكروز) ومعه المتهم (ي. ك) الذي تم إلقاء القبض عليه بدلالة المتهم الأول، واعترفوا انهم ينتمون إلى عصابات "داعش" الإرهابية وعملوا معها بعد عام 2014".

هذا وقتل 3 أشخاص وأصيب 16 آخرون بانفجار 6 عبوات ناسفة في محافظة كركوك ، في 30 أيار/ مايو الماضي.

وتواصل القوات الأمنية العراقية عمليات التفتيش والتطهير وملاحقة فلول "داعش" في أنحاء البلاد، لضمان عدم عودة ظهور التنظيم وعناصره الفارين مجدداً.

وأعلن العراق تحرير كامل أراضيه من قبضة "داعش" في ديسمبر/ كانون الأول، عام 2017، بعد نحو 3 سنوات ونصف من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد معلنا إقامة "خلافة مزعومة".