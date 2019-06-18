ما حقيقة صورة ذوبان السيارات في السعودية بسبب ارتفاع درجات الحرارة (صور)

وادعى مروجو الصور أنها في إحدى المدن السعودية التي تشهد درجات حرارة عالية خلال فترة الصيف.
وبمتابعة مصدر الصورة، كشفت صحيفة "سبق" السعودية، أن الصورة ليست في السعودية، إنما تم التقاطها في ولاية أريزونا الأمريكية وأن السيارتين تعرضتا للتلف بسبب ارتفاع الحرارة بسبب حريق في أحد المباني، حيث كانت السيارات متوقفة في مواقف المبنى.
"#سبق" تكشف حقيقة صورة ذوبان السيارات في #السعودية بسبب ارتفاع درجات الحرارة.https://t.co/mdLbOlzILQ pic.twitter.com/p3ZtHGGOY2— صحيفة سبق الإلكترونية (@sabqorg) June 17, 2019
يذكر أن الحادثة وقعت العام الماضي، وشهدت حينها تعرض عشرات السيارات للأضرار.
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