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00:09 19 يونيو/ حزيران 2019
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    العلم السعودي

    قوة جواز السفر السعودي... 80 دولة ترحب بالسعوديين دون تأشيرة مسبقة

    © AFP 2019 / STR
    العالم العربي
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    ارتفعت قوة جواز السفر السعودي عالمیا في الفترة من (2015-2019)، وفق بیانات مؤشرین عالمیین؛ حیث ارتفع بمقدار درجتان وفق المؤشر العالمي لقوة الجوازات passport index في یونیو 2019، واحتل المركز الـ57 عالمیا مقابل المركز الـ 59 في 2015.

    كما ارتفع بمقدار 7 درجات وفق مؤشر "Henley Passport Index" لیصل إلى المرتبة 68 عالمیا في مارس 2019 مقابل المرتبة الـ75 في 2015.

    80 دولة

    وبحسب جريدة "الوطن" السعودية، وفقا لمؤشر "passport index"، فإن حامل الجواز السعودي یمكنه الوصول إلى 80 دولة دون تأشیرة "39 بدون تأشیرة مسبقة و41 دولة تطلب

    تأشیرة عند وصول حامل جواز السفر السعودي المطار، بینما 118 دولة تطلب تأشیرة مسبقة قبل السفر إلیھا". ووفق مؤشر "Henley Passport Index"، فإن حامل الجواز السعودي یمكنھ الوصول إلى 73 دولة دون تأشیرة.

    الرياض، المملكة العربية السعودية
    © AFP 2019 / FAYEZ NURELDINE
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    وثیقة أساسیة

    یعد جواز السفــر ھو الوثیقة الأساسیة للترحال والتنقلات العالمیة في العصر الحدیث، وھو یرتبط بشكل كامل وأساسي بوضع كل بلد على حدة. وقوة

    جواز السفر ترتبط بمعاییر كثیرة خاصة بالدولة، مثل قوتھا الدبلوماسیة ونفوذھا السیاسي وتماسكھا الاقتصادي، مما یتیح لسكانھا التنقّل وفقاً لھذه

    الممیزات حول العالم بعناء أقل، وبإجراءات أسھل وأبسط.

    4 عناصر أساسیة

    تركز عملیة التصنیف العالمیة على 4 عناصر أساسیة: عدد الدول التي یمكن لحامل الجواز الذھاب إلیھا دون تأشیرة. كون الدولة عضواً في اتحاد إقلیمي أو عالمي. الفتـرة التي یُمكن لحامل الجواز الإقامة بھا في البلاد التي یزورھا. الرسوم التي تفرض على حامل جواز السفر.

    مؤشر Passport index

    یعتبر من أكثر الأدوات ً شیوعا على الإنترنت، حیث یقوم بعرض مختلف جوازات السفر حول العالم وترتیبھا للمستخدم، بحیث یستطیع معرفة قوة جواز سفر بلده، كما یعتبر من أقوى المؤشرات العالمیة، حیث یتم تحدیثھ بشكل مستمر بكافة المعلومات وبشكل دوري.

    — یعتمد على عدد الدول التي یمكن أن یدخلھا حامل جواز السفر بدون الحصول على تأشیرة أو الحصول علیھا عند الوصول.

    — یقدم ترتیبا لـ 198 جواز سفر حول العالم بحسب عدد الدول والأقالیم التي یمكن لحاملھ السفر إلیھا بدون تأشیرة أو بتأشیرة دخول عند الوصول.

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    الكلمات الدلالية:
    تأشيرات, جواز سفر, السعودية
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