نيبينزيا: روسيا ستبقى ملتزمة باتفاقيات استقرار الوضع في سوريا

صرح مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلي نيبينزيا، يوم الثلاثاء، في مجلس الأمن الدولي، بأن روسيا ستبقى ملتزمة بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها مع تركيا بشأن وقف تصعيد الوضع بمحافظة إدلب السورية.

الأمم المتحدة — سبوتنيك. وقال نيبنزيا: "على الرغم من الاستفزازات والهجمات العدوانية التي يشنها المسلحون، ستظل روسيا ملتزمة بالاتفاقيات القائمة مع تركيا بشأن الاستقرار في إدلب".

وأشار إلى أن "عسكريو روسيا وتركيا على اتصال مستمر، فضلا عن تنسيق الأعمال من أجل منع تصاعد العنف وزعزعة الاستقرار".

وأضاف رئيس البعثة الروسية "ومع ذلك، فإن روسيا وتركيا لن تغمضا أعينهما عن الأعمال الاستفزازية الخطيرة للإرهابيين التي تهدد الأراضي التركية والقاعدة الجوية الروسية في "حميميم" والعسكريين السوريين والمدنيين".