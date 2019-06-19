اليمن... اشتباكات في ميناء سقطرى والمحافظ يؤكد السيطرة على الوضع

اتهمت السلطة المحلية في محافظة أرخبيل سقطرى شرق اليمن، يوم الثلاثاء، قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات بمهاجمة ميناء الأرخبيل.

وقال محافظ سقطرى رمزي محروس، في بيان نشره على صفحته في "فيسبوك"، إن "مجموعة من العناصر التخريبية تطلق على نفسها مسمى الحزام الأمني حاولت مهاجمة ميناء أرخبيل سقطرى واشتبكت مع قوات خفر السواحل المكلفة بتأمين الميناء".

وأضاف: "لاذت العناصر التخريبية بالفرار بعد أن وصلت التعزيزات من الجيش والأمن، وتمت السيطرة على الوضع وتأمين الميناء".

في السياق، أفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن قوة من الحزام الأمني في سقطرى حاولت الدخول بالقوة إلى الميناء لتفريغ سفينة تحمل آليات ومعدات تابعة لها، إلا أن حاميته منعت دخولهم لتندلع اشتباكات بين الطرفين أسفرت عن سقوط جرحى بينهم قائد قوة الحزام الأمني عصام سعيد عباس الشزابي.