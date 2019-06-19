عضو حكومي في لجنة الحديدة: تصعيد الحوثي يكشف عن خطط لنسف التهدئة في سياق تصعيد إيراني

دعا عضو الفريق الحكومي في لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة، العميد الركن صادق دويد، اليوم الأربعاء، الأمم المتحدة إلى اتخاذ موقف تجاه ما وصفه بتصعيد جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في مدينة الحديدة (غرب اليمن)، المهدد لاتفاق ستوكهولم، معتبرا أنه ضمن تصعيد إيراني في المنطقة.

القاهرة — سبوتنيك. وقال العميد دويد وهو المتحدث باسم قوات المقاومة الوطنية في الجيش التابع للحكومة الشرعية، في تغريدة على "تويتر": "التصعيد الأخير للحوثي في الحديدة يتجاوز فكرة خرق وقف النار، ويكشف عن خطط لنسف التهدئة في سياق تصعيد إيراني شامل بالمنطقة".

وأضاف: "نجدد التزامنا باتفاق السويد وندعو الأمم المتحدة لاتخاذ موقف تجاه التصرفات الصبيانية المهددة للاتفاق".

وتابع، متوعدا: "ما لم فلدينا الحل الذي ذاق الحوثي اليوم جزءا من مرارته".

التصعيد الأخير للحوثي في الحديدةيتجاوز فكرة خرق وقف النار، ويكشف عن خطط لنسف التهدئة في سياق تصعيد إيراني شامل بالمنطقة.

نجدد إلتزامنا باتفاق السويد وندعو الأمم المتحدة لإتخاذ موقف تجاه التصرفات الصبيانية المهددة للإتفاق، مالم فلدينا الحل الذي ذاق الحوثي اليوم جزءً من مرارته. — صادق دويد (@SDwaid) June 18, 2019

واندلعت معارك بين الجيش اليمني وجماعة أنصار الله، مساء الثلاثاء، في مدينة الحديدة إثر هجوم واسع شنه مقاتلو الجماعة بأسلحة متوسطة وثقيلة على مواقع عسكرية في شارع الخمسين شرق مدينة الحديدة، حسب مصدر عسكري لـ"سبوتنيك".

واتهمت "أنصار الله" الجيش بشن قصف مدفعي على سوق الحلقة وحارة الضبياني وجنوب فندق الاتحاد في منطقة 7 يوليو السكنية شمال شرقي مدينة الحديدة، واستهداف مدينة الشباب في شارع التسعين شمال شرقي المدينة بأسلحة متوسطة.