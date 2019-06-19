بعد الأمر الملكي... توجيه أميري بشأن "شهداء السعودية"

وبحسب الحساب الرسمي للإمارة على "تويتر" بعد أن تم الانتهاء من إجراءات القرعة العلنية: "بناء على حرص القيادة الرشيدة، الأمير تركي بن طلال يوجه أمانة عسير وبلدياتها بإنهاء إجراءات تسليم منح الأراضي لذوي الشهداء والمصابين خلال شهر من الآن، مع مراعاة أن يتم منحهم في أفضل المخططات السكنية.

بعد أن تم الانتهاء من إجراءات القرعة العلنية..

بناء على حرص القيادة الرشيدة الأمير #تركي_بن_طلال يوجه #أمانة_عسير وبلدياتها بإنهاء إجراءات تسليم منح الأراضي لذوي الشهداء والمصابين خلال شهر من الآن؛ مع مراعاة أن يتم منحهم في أفضل المخططات السكنية. pic.twitter.com/Iw9QkmXa2x — إمارة منطقة عسير (@emartasir) June 19, 2019

​وكانت وزارة الشؤون البلدية والقروية في السعودية أصدرت بيانا بداية الشهر الحالي، أكدت فيه على إعلان أمانة منطقة عسير وبعض البلديات التابعة لها عزمها إرجاء قرعة علنية لصرف منح "الشهداء" والمصابين، بناء على الأمر الملكي رقم 36/م، وبناء على توجيه أمير منطقة عسير بسرعة تنفيذ منح هذه الفئة جميعا، بحسب صحيفة "عاجل".

وأشارت الوزارة أنه على المستفيدين، أصحاب الملفات المكتملة بياناتهم والصادرة لهم الموافقة من مراجعهم، والموجه عليها من وزارة البلديات مراجعة البلديات التي تقدموا عليها في اليوم والتاريخ المحدد لإجراء القرعة العلنية.

وأشارت إلى أنه فيما يخص المستفيدين والذين تقدموا لأمانة منطقة عسير، فسيكون إجراء القرعة في الساحة الشعبية بجوار جوازات منطقة عسير.