قوات حكومة الوفاق الليبية تعلن تدمير مقاتلة تابعة لقوات حفتر في قاعدة الوطية

أعلنت عملية "بركان الغضب" التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية برئاسة فائز السراج، تدمير مقاتلة حربية تابعة لقوات الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر كانت تستعد للإقلاع من قاعدة الوطية، غرب ليبيا.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" أن "الطيران التابع لسلاح الجو الليبي ينجح في استهداف وتدمير مقاتلة في قاعدة الوطية كانت تستعد للإقلاع لدعم ميليشيات مجرم الحرب المتمرد في مطار طرابلس الذي بات تطهيره منهم وشيكا من قبل قواتنا البطلة".

يتبع…