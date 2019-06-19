الحكومة المصرية تكشف حقيقة رفع سعر الخبز

كشف المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، حقيقة ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن اعتزام الحكومة رفع سعر رغيف الخبز المدعم لـ60 قرشا بالبطاقات التموينية.

وذكر حساب "رئاسة مجلس الوزراء المصري" عبر "فيسبوك" أن هذه الأنباء "عارية تمامًا عن الصحة".

وأشار المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، إلى أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، ونفت تلك الأنباء بشكل قاطع.

وقال إن وزارة التموين أكدت أن الوزارة مستمرة في صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بخمسة قروش دون أي زيادة، "مشددة على أنه لا تفكير بالمساس به؛ تيسيرا على المواطنين ومراعاة لمحدودي الدخل، وأن كل ما يُثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة غضب المواطنين".

ولفت الوزارة إلى أن الحكومة المصرية مستمرة في تحمل فرق التكلفة في سعر رغيف الخبز، وأن رغيف الخبز يتكلف نحو 60 قرشا في حين يباع للمواطنين بـ 5 قروش دون أي تغيير في السعر، مشيرة إلى أن تكلفة دعم الدولة للخبز تقدر بحوالي 51 مليار جنيه.