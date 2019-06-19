تسجيل
18:19 19 يونيو/ حزيران 2019
مباشر
    بحث
    اليمن

    "الصرافين" اليمنية تعلن الإضراب... وتدعو المجتمع الدولي للتدخل

    © REUTERS /
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    أعلنت جمعية "الصرافين" اليمنية أنها بدأت اليوم إجراءات تصعيدية سلمية، تمثلت في تنظيم إضراب معلن لكافة منشآت وشركات الصرافة، والتوقف عن مزاولة النشاط المصرفي.

    وقالت الجمعية في بيان صحفي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه، اليوم الأربعاء، إنها بدأت اليوم في التوقف عن ممارسة النشاط لحين الاستجابة لمطالبنا، ووضع حد لمثل هذه الممارسات والتدخلات من جانب البنك المركزي اليمني "صنعاء — وعدن".

    جزيرة سقطرى
    © AFP 2019 / KHALED FAZAA
    اليمن... اشتباكات في ميناء سقطرى والمحافظ يؤكد السيطرة على الوضع
    وأضاف البيان، رغم مطالبنا المتكررة التي لم تلق استجابة من طرفي النزاع، وزد على ذلك إجراءات فرضها البنك المركزي اليمني" صنعاء وعدن" زادت الأمر تعقيدا، وبات القطاع المصرفي مكبلا بإجراءات متناقضة يصعب فيها إرضاء النقيضين.

    وتابع البيان، تلك الإجراءات غير المنطقية جعلت من العمل المصرفي عملا محشورا في النزاع، وهذا ما لا يتفق مع مبادئ وأسس العمل المصرفي، ما حتم على الجمعية، وفي أكثر من بيان المطالبة بالعودة إلى إجراءات تسهل وتوحد العمل المصرفي أكثر من تمزيقه.

    وأوضحت الجمعية ما آل إليه الحال وبكل شفافية، ودعت كل الأطراف الدولية من دول وهيئات ومنظمات وناشطين إلى التدخل العاجل، من أجل لملمة الجهود في توحيد أداء القطاع المصرفي وتقديم التسهيلات، لا خلق العراقيل أمامها وتبني محددات متفق عليها من جميع الأطراف وبرعاية دولية، إنقاذا لأنشطة القطاع المصرفي التي تعد شريان ما تبقى من حياة في الاقتصاد اليمني، لتمويل الأنشطة الاقتصادية والإنسانية.

    وأشار البيان إلى أن المؤسسات المصرفية اليمنية قد لعبت دورا كبيرا طيلة فترة الحرب، لتأمين فاتورة الاستيراد التي حالت دون حدوث انهيار تام للاقتصاد اليمني، وأسهمت في تفادي المجاعة الجماعية.

    وتابع:

    فنكون سويا من أجل القطاع المصرفي، ومن أجل الاقتصاد اليمني، ومن أجل اليمن كبشر وإنسان قبل كل شيء.

    ودعت الجمعية كافة منشآت وشركات الصرافة في عموم محافظات الجمهورية إلى الاضراب لحين إشعار آخر، وأخلت مسؤوليتها الكاملة تجاه أي تداعيات قد تؤثر على الوضع الاقتصادي والإنساني

    انظر أيضا:

    اليمن... اشتباكات في ميناء سقطرى والمحافظ يؤكد السيطرة على الوضع
    البرنامج السعودي لإعمار اليمن يفتتح مقرا جديدا في صعدة (صور)
    أنصار الله" تتهم المنظمات الإنسانية بالتجسس في اليمن"
    ألمانيا تدافع عن تصديرها أسلحة لدول مشاركة في حرب اليمن
    المبعوث الأممي إلى اليمن: الوضع العسكري في الحديدة "معقد وهش"
    الكلمات الدلالية:
    البنك المركزي اليمني, اليمن, البنك المركزي اليمني, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    صورة بعنوان في عمق قلب موردور من قبل المصور الأسترالي أندريو كامبيل، ضمن القائمة القصيرة في مسابقة التصوير الفلكي الفوتوغرافي للعام 2019
    أفضل أعمال مسابقة التصوير الفلكي لعام 2019
    رئيس الوزراء الإيطالي: العقوبات ضد روسيا يجب ألا تكون غاية في حد ذاتها
    العقوبات ضد روسيا... غاية أم وسيلة
    الصاروخ الحامل سويوز-5/ سويوز-5 لايت
    ما الفرق بين الصاروخين الحاملين "سويوز 5" و"سويوز 5 لايت"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك