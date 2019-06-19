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    جماعة أنصار الله في صنعاء، اليمن 26 مارس/ آذار 2019

    البرلمان العربي يصنف الحوثيين "جماعة إرهابية"

    © REUTERS / Khaled Abdullah
    العالم العربي
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    أعلن البرلمان العربي تصنيف جماعة أنصار الله (الحوثيين) جماعة "إرهابية"، وطالب جامعة الدول العربية والأمم المتحدة بتصنيفها كجماعة إرهابية نظرا لـ"تعمدها استهداف المدنيين والمنشآت المدنية".

    الجيش اليمني
    © REUTERS / Fawaz Salman
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    جاء ذلك في قرار للبرلمان العربي — اطلعت "سبوتنيك" على نسخة منه — بشأن "الهجوم الإرهابي على منشآت مدنية بالمملكة العربية السعودية، وسفن تجارية بالمياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وبحر عُمان".

    صدر القرار في ختام أعمال الجلسة العامة الرابعة من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان التي عقدت اليوم الأربعاء في القاهرة برئاسة الدكتور مشعل السلمي رئيس البرلمان العربي وحضور رئيس مجلس النواب اليمني سلطان البركاني.

    وطالب البرلمان العربي، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي "بموقفٍ حازمٍ وفوري بتصنيف ميليشيا الحوثي الانقلابية كجماعة إرهابية، لانتهاكها الصارخ للقانون الدولي وتعمدها الاستهداف المتكرر للمنشآت المدنية والحيوية في المملكة العربية السعودية بالصواريخ البالستية والطائرات المسيرة، وملاحقة قادتها ومموليها وداعميها سواءاً كانوا دولاً أو جماعات" بحسب نص القرار.

    وأدان البرلمان العربي بأشد العبارات "قيام ميليشيا الحوثي الانقلابية باستهدف محطتي ضخ نفط بالمملكة العربية السعودية باستخدام طائرات "درون" المسيّرة  بتاريخ 14 مايو/ أيار الماضي واستهداف مطار أبها الدولي بتاريخ 12 يونيو/ حزيران الجاري".

    كما أدان البرلمان العربي بأشد العبارات "الأعمال التخريبية التي طالت أربع سفن تجارية لعددٍ من الدول قرب المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 12 مايو الماضي، وسفينتين لنقل النفط في بحر عُمان بتاريخ 13 يونيو الجاري، في خرقٍ صارخٍ للقوانين والأعراف الدولية، وتطور خطير يهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية من العالم، وتهديد للاقتصاد والتجارة الدولية، ومساس بمنشأت حيوية وطرق نقل عالمية يُعتبر استهدافها جريمة حرب الأمر الذي يستوجب موقفاً دولياً فورياً وحازما".

    وأعلن البرلمان العربي "تضامنه التام ووقوفه مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في الحفاظ على أمنهما واستقرارهما، ومساندتهما في كل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها وسلامة مواطنيها، وصيانة الأمن القومي العربي".

    وأدان البرلمان العربي، "التدخلات السلبية للجمهورية الإسلامية الإيرانية في الشؤون الداخلية للدول العربية، بشكلٍ مباشر أو غير مباشر، من خلال التصريحات التي تُهدد فيها أمن وسلامة دول الخليج العربية، وإغلاق مضيق هرمز الذي يُعتبر مضيقاً دولياً للملاحة الدولية لا يجوز التعرض له أو المساس به، أو تحريك مليشياتها الإرهابية داخل الدول العربية لزعزعة الأمن والاستقرار بها، منتهكةً بذلك ميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار والاحترام المتبادل لسيادة الدول".

    كما أدان البرلمان العربي، "استمرار عمليات إطلاق ميليشيا الحوثي الانقلابية للصواريخ البالستية إيرانية الصنع على المملكة العربية السعودية من الأراضي اليمنية التي بلغ عددها أكثر من 225 صاروخاً وإطلاقها البعض منها باتجاه مدينة مكة المكرمة استهدافاً للمقدسات الإسلامية في تحدٍ صارخٍ لمشاعر جميع المسلمين واعتداءٍ آثمٍ على حرمة بيت الله الحرام، وتعمدٍ لاستهداف منشآتٍ حيوية تمس استقرار الاقتصاد العالمي، وتهديدٍ صارخ للأمن والسلم الإقليمي والدولي".

    وطلب البرلمان العربي، من جامعة الدول العربية "رفع ملف التهديدات التي تقوم بها الجمهورية الإسلامية الإيرانية وتدخلاتها في الشؤون الداخلية للدول العربية إلى مجلس الأمن الدولي لإيقاف هذه التدخلات، والبرلمان العربي يعمل لإعداد مذكرة قانونية في هذا الشأن".

    وأكد القرار على موقف البرلمان العربي الداعم للحكومة الشرعية والمعترف بها دولياً ممثلةً بالرئيس عبد ربه منصور هادي، ودعم أمـن واسـتقرار ووحـدة الجمهورية الـيمنية وسـلامة وســـيادة أراضـيها.

    انظر أيضا:

    البرلمان العربي يبحث تصنيف الحوثيين جماعة إرهابية لدى الجامعة العربية والأمم المتحدة
    الجيش اليمني يعلن سيطرته على مناطق استراتيجية بعد معارك مع الحوثيين
    الجيش اليمني يتهم "الحوثيين" باستقدام تعزيزات كبيرة إلى جنوب الحديدة
    هيومن رايتس ووتش: استهداف الحوثيين لمطار أبها "جريمة حرب واضحة"
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    أخبار اليمن, البرلمان العربي, اليمن
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