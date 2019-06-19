مندوب السودان لدى الأمم المتحدة: البشير سيقدم لمحاكمة عادلة أمام القضاء الوطني

أكد مندوب السودان لدى الأمم المتحدة أن الرئيس السابق عمر البشير سيقدم لمحاكمة عادلة أمام القضاء السوداني، مشددا على أن الخرطوم ليست طرفا في المحكمة الجنائية الدولية.

القاهرة — سبوتنيك. وقال مندوب السودان في جلسة مجلس الأمن حول الأوضاع في السودان، اليوم الأربعاء "السودان ليس طرفا في النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وهي ليست من هيئات الأمم المتحدة.. وموقفنا منها ثابت لم يتغير"، مشددا "ليس لدينا أي التزامات تجاهه المحكمة وبياننا موجه لأعضاء مجلس الأمن".

وأضاف المندوب "نؤكد على مهنية واستقلال القضاء السوداني وقدرته على تحقيق العدالة…"، متابعا "سيقدم البشير لمحاكمة عادلة أمام القضاء الوطني أُعلن عن بدايتها الأسبوع المقبل".

وكانت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بن سودا اتهمت قوات الأمن السودانية بمواصلة ارتكاب جرائم ضد المدنيين، مؤكدة أن الخرطوم تظل ملزمة بتسليم مرتكبي الجرائم ضد المدنيين في دارفور بمن فيهم الرئيس السابق.

وأطاح الجيش واحتجز البشير في 11 أبريل/ نيسان بعد 16 أسبوعًا من الاحتجاجات في الشوارع ضد حكمه الذي دام 30 عامًا، ويشهد السودان أزمة سياسية منذ عزل الرئيس السابق عمر البشير في 11 نيسان/أبريل الماضي إثر احتجاجات شعبية، لتستمر الاحتجاجات ضد المجلس العسكري الذي تسلم السلطة للمطالبة بنقلها للمدنيين.

وكان البشير محتجزاً في سجن في الخرطوم بحري، بالنيل الأزرق.

وحسب "رويترز" مثل الرئيس السوداني السابق عمر البشير يوم الأحد للمرة الأولى منذ الإطاحة به، حيث نُقل من السجن إلى مكتب المدعي العام لمكافحة الفساد للتحقيق معه في قضايا فساد.