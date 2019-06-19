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19:00 19 يونيو/ حزيران 2019
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    رئيس المجلس الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان

    البرهان يؤكد رفض المجلس العسكري لأي تدخلات خارجية

    © AFP 2019 / SUDAN NEWS AGENCY
    العالم العربي
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    أكد رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رفض المجلس لأي تدخلات إقليمية ودولية في الشأن السوداني.

    ودعا البرهان كل القوى السياسية بما فيها قوى "إعلان الحرية والتغيير" للجلوس والتوافق الذي يخرج البلاد من الأزمة الراهنة؛ بحسب وكالة السودان للأنباء.

    وقال البرهان لدى مخاطبته بقاعة الصداقة، اليوم، الأربعاء، في اللقاء الذي نظمته النقابة العامة للمهن الطبية والصحية بالسودان:

    نحن حتى الآن لا نضع شروطاً ولا عراقيل أمام التفاوض، وكل طرف سوداني همه مصلحة البلاد، نحن نستمع إليه لأننا جئنا كي نستجيب لطلبات الشعب.

    وتعهد البرهان برفض أي حل يقصي أية طائفة من طوائف الشعب، وأضاف:

    لن نرضى بأن تكون الفترة الانتقالية محل تجاذب وخلاف ووضع العراقيل أمام تنفيذ مطالب الشعب.

    وأشار رئيس المجلس العسكري الانتقالي السوداني، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، إلى أن الشعب السوداني خرج من أجل تغيير نظام شمولي، ولكن ليس لكي يستبدله بنظام شمولي آخر، تحتكر فيه السلطة جهة معينة.

    وأوضح الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، أن انحياز القوات المسلحة للشعب جاء لخدمته، والمحافظة على مقدراته وعلى وحدة السودان ولم يكن هدفها الاستئثار بالسلطة، لذلك دعت للتفاوض مع القوى السياسية، من أجل تهيئة البيئة للحريات العامة للتأسيس لانتخابات حرة ونزيهة.

    ودعا البرهان الجميع للتفاوض حول ترتيبات الفترة الانتقالية، مؤكدا استعدادهم للتفاوض مع قوى إعلان الحرية والتغيير، لكنه أوضح أن المجلس العسكري لن يقبل بأي رأي يقصي أحدا من أبناء الشعب الذي خرج لإنهاء نظام شمولي، ولن يقبل بالعودة لنظام شمولي آخر.

    وبشأن أحداث فض الاعتصام، قال البرهان:

    رغم أن الاعتصام كان ساحة للأجانب والمخابرات تحملناه، ولم نسع لفضه لأننا نعتبره رمزا للثورة والشباب"، مشيرا إلى أن أحداث فض الاعتصام صاحبتها شائعات وتضليل واسع  النطاق وحملة استهدفت صورة المجلس العسكري والقوات المسلحة والدعم السريع، مضيفا أنهم في انتظار نتائج التحقيق، ولكنه أكد أن القوات المسلحة ستظل عصية أمام كل عميل وخائن.

    وأكد البرهان أن المجلس العسكري لن يسمح بضياع البلاد أو انزلاقها إلى فتنة وأنهم سيعملون للخروج بالبلاد لمناخ طبيعي وديمقراطي تستحقه.

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    الكلمات الدلالية:
    المجلس العسكري السوداني, السودان, احتجاجات السودان, عبد الفتاح البرهان, السودان
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