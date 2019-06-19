الثاني خلال ساعات... صاروخ جديد يسقط قرب منشآت نفطية في العراق

أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق، اليوم الأربعاء، سقوط صاروخ كاتيوشا، هو الثاني اليوم، بالقرب من منشآت نفطية في البصرة جنوبي البلاد .

بغداد — سبوتنيك. وقالت الخلية: "لاحقاً لخبر سقوط صاروخ نوع كاتيوشا في محافظة البصرة، الذي وقع على شركة حفر الآبار النفطية في منطقة البرجسية مما أدى إلى إصابة 3 أشخاص، فيما سقط صاروخ آخر في قاطع الزبير غربي الرميلة الشمالية، دون حدوث أي خسائر تذكر".