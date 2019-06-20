"أنصار الله": مفاجآت كبيرة في انتظار السعودية

وأعلنت قناة المسيرة الحوثية، قصف "أنصار الله" لمحطة كهرباء في محافظة جازان، وذلك بصاروخ كروز.
وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تفاصيل ضربة صاروخية في المملكة العربية السعودية.
وأضافت: "نحن نتابع الوضع عن كثب ونواصل التشاور مع شركائنا وحلفائنا".
وقالت ريبيكا ريباريتش المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية إن مثل هذه الهجمات "سبب كبير للقلق و(تعرض) أرواح بريئة للخطر".
كانت "أنصار الله، قد قصفت بصاروخ "كروز" مطار أبها الدولي وأحدثت به إصابات ما تسبب بتوقف المطار وشل حركة الطيران.
وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/ آذار 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.
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