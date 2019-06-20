"أنصار الله": مفاجآت كبيرة في انتظار السعودية

قال المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية في صنعاء، العميد يحي سريع، إنه لا تزال هناك مفاجآت كبيرة تستهدف "مواقع أكثر حساسية بالنسبة للنظام السعودي في حال استمر في تصعيده وعدوانه".

وأعلنت قناة المسيرة الحوثية، قصف "أنصار الله" لمحطة كهرباء في محافظة جازان، وذلك بصاروخ كروز.

وقالت "رويترز" إنه لم يرد تأكيد من السلطات السعودية حول الأمر، في حين أكد مسؤولون أمريكيون أنهم على علم بتقارير عن وقوع ضربة صاروخية استهدفت "بنية تحتية مهمة" في المملكة، لكن لم يدلوا بتفاصيل عن إضرار أو خسائر بشرية محتملة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز إنه تم إطلاع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على تفاصيل ضربة صاروخية في المملكة العربية السعودية.

وأضافت: "نحن نتابع الوضع عن كثب ونواصل التشاور مع شركائنا وحلفائنا".

وقالت ريبيكا ريباريتش المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأمريكية إن مثل هذه الهجمات "سبب كبير للقلق و(تعرض) أرواح بريئة للخطر".

كانت "أنصار الله، قد قصفت بصاروخ "كروز" مطار أبها الدولي وأحدثت به إصابات ما تسبب بتوقف المطار وشل حركة الطيران.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/ آذار 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.