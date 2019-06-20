اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة تبدأ توزيع مساعدات نقدية

بدأت اللجنة القطرية لإعمار قطاع غزة، اليوم الخميس 20 يونيو / حزيران، توزيع مساعدات نقدية جديدة تستهدف 60 ألف عائلة فقيرة في القطاع.

ويأتي ذلك ضمن تفاهمات التهدئة بين إسرائيل وحماس، وتم الإعلان عنها، على الصفحة الرسمية للجنة، أمس الأربعاء 19 يونيو.

ذكر ذلك مراسل وكالة "فرانس برس"، مشيرا إلى أن مئات الفلسطينيين استلموا المنحة وقدرها 100 دولار، بينما قال رئيس اللجنة السفير محمد العمادي، في بيان، أنها بدأت، اليوم الخميس، توزيع مساعدات لـ60 ألف أسرة في قطاع غزة، بواقع 100 دولار للأسرة الواحدة".

وأضاف: "تم تخصيص مبلغ 6 مليون دولار لإعانة الأسر الفقيرة، و4 مليون دولار لتنفيذ مشاريع أخرى مستدامة".

#صور || السفير محمد العمادي يتفقد أعمال مشروع إنشاء خزانين للوقود في محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع #غزة pic.twitter.com/GIdfo2AcmL — اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة (@q_grc) May 14, 2019

وذكر الموقع أن محمد العمادي، نقل، مساء الأحد الماضي، مبلغ 25 مليون دولار نقدا، عبر معبر بيت حانون (إيريز) إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن هذه تشكل هذه المساعدات جزءا من الدفعة المالية القطرية التي تبلغ 30 مليون دولار شهريا، في إطار تفاهمات التهدئة، التي أبرمت في نوفمبر / تشرين الثاني 2018 بين إسرائيل والفلسطينيين بوساطة مصر، ومبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ملادينوف.

السفير محمد العمادي يعلن أن اللجنة ستبدأ صرف المساعدات النقدية للأسر الفقيرة بدءًا من غد الخميس لـ 60 ألف أسرة في قطاع غزة، بواقع (100$) للأسرة الواحدة حسب الآلية المتبعة سابقا وعبر مكاتب البريد في محافظات القطاع.https://t.co/ly3wPTWfcl pic.twitter.com/HRClcdIknB — اللجنة القطرية لإعادة إعمار غزة (@q_grc) June 19, 2019

ووفقا لبرنامج التشغيل المؤقت، عبر الأمم المتحدة، فإنه من المفترض تخصيص 10 ملايين دولار مساعدات تستفيد منها 108 آلاف أسرة فقيرة في القطاع، ودفع 10 ملايين دولار للكهرباء و5 ملايين لرواتب العاملين، في القطاع، الذي تسود فيه منذ نوفمبر الماضي، تهدئة هشة تم تثبيتها عدة مرات بوساطة مصرية وأممية.