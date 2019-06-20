الجبير: من السخف تصور أن أي طرف يحاول جر قوى عظمى إلى حرب مع إيران

العالم العربي انسخ الرابط 0 0

قال وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية، عادل الجبير، إنه من السخف تصور أن أي طرف يحاول جر قوى عظمى إلى حرب مع إيران.

يتبع…