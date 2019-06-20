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18:34 20 يونيو/ حزيران 2019
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    مطار دبي الدولي، الإمارات

    بشرى سارة من الإمارات لمن يسعون للحصول على تأشيرة سياحة

    © AFP 2019 / STRINGER
    العالم العربي
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    زفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، ما وصف بـ"البشرى السارة"، لكل من يسعى للحصول على تأشيرة سياحة إلى أي مدينة إماراتية.

    نشرت صحيفة "الإمارات اليوم"، بيانا للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، قالت فيه إنها أعفت كل من يسعى للحصول على تأشيرة سياحية من تحمل أبنائهم دون الـ18 عاما من رسوم تأشيرة الدخول.

    طيران الإمارات
    © REUTERS / HAMAD I MOHAMMED
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    وقالت الهيئة الإماراتية: "ندعو كل السياح القادمين إلى الإمارات للاستفادة من التسهيلات والحوافز القيمة، التي تتيحها لهم الدولة، في مقدّمتها إعفاء مرافقيهم ممن تقل أعمارهم عن الثامنة عشرة من رسوم تأشيرة الدخول خلال الفترة من 15 يوليو حتى 15 سبتمبر من كل عام".

    وتابعت "هذه التسهيلات تشمل الأبناء والبنات الذين تقل أعمارهم عن 18 عاما، شريطة أن يكونوا برفقة الوالدين أو أحدهما القادمين إلى الدولة بموجب تأشيرات سياحية، وبصرف النظر عن مدة صلاحية التأشيرة وسواء كانت قصيرة أو طويلة".

    وأعلنت الهيئة أنها ستطلق خلال الأسبوع المقبل حملة للتعريف بالإعفاءات الممنوحة لأبناء السياح وكيفية الحصول عليها خلال الفترة المذكورة، تتضمن توزيع نشرات توضيحية في مطارات الإمارات ومنافذها الحدودية وعبر الجهات المعنية، مثل هيئات السياحة بالدولة والناقلات الوطنية ومكاتب السفر والسياحة، فضلا عن نشرها عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

    وأوضحت الهيئة أن بإمكان الراغبين في الاستفادة من هذه التسهيلات التقدّم بطلباتهم من خلال القنوات الإلكترونية للهيئة (https:/‏/‏smartservices.ica.gov.ae/‏echannels/‏web/‏client/‏default.html#/‏login?langar) أو عبر تطبيقها الذكي (ica uae echannels) وضمن فئة (تأشيرة سياحة عائلية)، وتعبئة بيانات الأبوين ومن ثم إضافة الأبناء وبياناتهم من خلال النظام، الذي سيظهر لمقدم الطلب خلال فترة تطبيق هذه التسهيلات بأن الابن أو الابنة دون 18 عاما معفى من الرسوم.

    ولفتت الهيئة إلى أن بإمكان السياح الراغبين في زيارة الدولة تقديم طلباتهم لاستخراج التأشيرات السياحية العائلية من خلال مكاتب السفر والسياحة المعتمدة في بلدانهم، وكذلك من خلال مكاتب الناقلات الوطنية للدولة (طيران الإمارات، طيران الاتحاد، فلاي دبي، العربية للطيران)، والاستفادة من الإعفاء.

    من ناحية أخرى، دعت الهيئة أولياء الأمور المقيمين في الدولة إلى الاستفادة من قرار تجديد الإقامة للمكفولين على ذويهم بعد الانتهاء من دراستهم الجامعية أو الثانوية أو بلوغهم سن 18 عاما، والذي يتمّ بموجبه منح المكفول على ذويه إقامة لمدّة عام تجدد لعام إضافي، وذلك اعتبارا من تاريخ تخرجه في الجامعة أو حصوله على شهادة الدراسة الثانوية العامّة أو بلوغه سن 18 عاما.

    وأوضحت أن الاستفادة من هذا القرار تتطلب تقديم الوثائق الداعمة، التي تشمل إرفاق شهادة الدراسة الثانوية العامة أو شهادة التخرج أو ما يفيد بذلك من الجامعة، التي درس بها الابن سواء كانت داخل الدولة أو خارجها مصدقة حسب الأصول، لمن أنهوا دراستهم الثانوية أو الجامعية.

    انظر أيضا:

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