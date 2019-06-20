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    أول تعليق للأردن على أنباء قبض إسرائيل على رجل أعمال أردني "لتخابره مع إيران"

    © flickr.com / Isriya Paireepairit
    العالم العربي
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    علقت الخارجية الأردنية، على أنباء القبض على رجل أعمال أردني في إسرائيل بتهم ارتباطه بالمخابرات الإيرانية.

    وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير سفيان سلمان القضاة، إن الوزارة وعبر القنوات الدبلوماسية تتابع ما أعلنت عنه سلطات الاحتلال الإسرائيلية من إلقائها القبض على مواطن أردني، وذلك للتحقق والوقوف على كافة التفصيلات والمعلومات المتعلقة بهذا الموضوع، وفقا لصحيفة الدستور الأردنية.

    ولم يدل الناطق بمزيد من التفاصيل.

    الجنود الإسرائيليون - اشتباكات مع الفلسطينيين في رام الله، الضفة الغربية 10 ديسمبر/ كانون الأول 2018
    © REUTERS / Mohamad Torokman
    بزعم ارتباطه بالمخابرات الإيرانية... إسرائيل تعتقل رجل أعمال أردني

    وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أعلن أن جهاز الأمن العام الإسرائيلي "الشاباك" اعتقل رجل أعمال أردنيا بتهمة التجسس لصالح إيران.

    وقال أوفير جندلمان المتحدث باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي، على "تويتر": "اعتقل الشاباك رجل الأعمال الأردني ثائر شعفوط الذي دخل إسرائيل بأوامر المخابرات الإيرانية".

    وأشار المتحدث إلى أن شعفوط "التقى ضباط المخابرات الإيرانية في سوريا ولبنان وكلف بإقامة علاقات تجارية في إسرائيل وفي الضفة الغربية كغطاء لعمله التجسسي لصالح إيران. اعتقاله أحبط هذه المؤامرة".

    ولفت "الشاباك" إلى أن رجل الأعمال الأردني اقترح على ضباط المخابرات الإيرانيين إقامة مصنع في الأردن "سيوظف عمالا شيعة من أجل استخدامه كقاعدة لعمل استخباراتي إيراني ضد إسرائيل".

    ووفقا للجهاز، فقد "أعرب ضباط المخابرات الإيرانيون عن استعدادهم لصرف أموال طائلة تقدر بنصف مليون دولار مبدئيا، من أجل تثبيت عمله، كما سلمته المخابرات الإيرانية جهاز اتصال مشفر استخدمه للاتصال بهم، وتلقى من خلاله المعلومات وحدد معهم لقاءاته".

    وقدمت النيابة العسكرية الإسرائيلية لائحة اتهام ضد رجل الأعمال الأردني، واتهم في إطارها بالتخابر مع تنظيم معاد وبالتآمر لإدخال أموال معادية إلى المنطقة.

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    أخبار إسرائيل, أخبار إيران, الخارجية الأردنية, إسرائيل, الأردن
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