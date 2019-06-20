الحوثيون يعلنون عن هجمات واسعة استهدفت مطارا جديدا في السعودية

وأكد سريع في بيان، اليوم الخميس، "تنفيذ الطيران المسير هجمات واسعة بطائرات قاصف 2-كيه استهدفت مرابض الطائرات من دون طيار وأهدافاً عسكرية في مطار جيزان جنوب غربي السعودية".

#المسيرة_عاجل | متحدث #القوات_المسلحة: عمليات واسعة للطيران المسير بعدة هجمات استهدفت مرابض الطائرات بلا طيار وأهداف عسكرية في #مطار_جيزان بطائرات قاصف 2K — المسيرة — عاجل (@MasirahTV) June 20, 2019

وقال سريع، إن "العمليات على مطار جيزان أصابت أهدافها بدقة عالية وتسببت في تعطيل الملاحة الجوية في المطار".

وأضاف: "لدينا تقنيات متطورة لا تستطيع المنظومات الاعتراضية الأمريكية وغيرها المنتشرة في السعودية التعامل معها".

وتابع، "صواريخنا الباليستية والمجنحة والطيران المسير بأنواعه بإمكانها ضرب أي هدف على طول وعرض الجغرافيا السعودية".

وأوضح، "ضرباتنا لن تقتصر على عسير ونجران وجيزان وعلى العدو السعودي أن يدرك تماما أننا سنزيد من مساحة الردع في حال استمرار تصعيده".

وأكد أنهم "يمتلكون القدرة على الإنتاج المستمر من الصواريخ والطائرات المسيرة تجعل اليمن قادرًا على الصمود ليس لأشهر قادمة وإنما لسنوات".

وختم سريع قائلا: "لنا كامل الحق والمشروعية في الرد على المعتدي طالما استمر في عدوانه وحصاره وبغيه وتصعيده"، حسب تعبيره.