السعودية... فيديو يظهر مشهدا استثنائيا في مطار حائل

وتداول رواد موقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يرصد فيه الكابتن طيار ياسمين الميمني صاحبة الـ28 عاما، في أول رحلة بعد التعيين الرسمي.
لحظة انتظرناها كثيراً في السعودية وتحقق الحلم بحمد الله.— ناصر الحميدي (@alhamidi_nasser) June 20, 2019
أول كابتن طيار سعودية تنزل في مطار #حائل.
شكراً لله أولاً ثم لمن علّق الجرس واتاح الفرصة لبناتنا وفخرنا لتحقيق هذا الحلم 🛫🛬 pic.twitter.com/LhcUsZmlwz
وأقام المطار حفل استقبال مختصرا للمساعدة ياسمین المیمني، كونھا أول سعودية تعمل مساعدة كابتن في شركة طیران محلیة.
#ياسمين_الميمني مطار حائل الدولي يشهد هبوط اول كابتن طيار سعوديه ويحتفل بها في المطار.#نسما_للطيران pic.twitter.com/zlS2ijZbsi— محمد المصارع (@m5o3h5d7) June 20, 2019
ويظهر مقطع فیديو المصور من قمرة قیادة الطائرة لحظة تولي ياسمین مھمة الھبوط بالطائرة على مدرج المطار.
🎥 أول رحلة #طيران بقيادة مساعدة طيار #سعودية تهبط في مطار حائل. #صحيفة_مكة https://t.co/6pBjr6hGdh pic.twitter.com/t3iWwBkwYX— صحيفة مكة (@makkahnp) June 20, 2019
وحصلت ياسمين الميمني على رخصة الطيران من أمريكا، ولكنها قامت باستبدالها بأخرى سعودية عام 2013، وظلت على مدار 6 سنوات دون عمل حتى وجدت الفرصة في شركة "نسما" للطيران.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)