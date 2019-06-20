السعودية... فيديو يظهر مشهدا استثنائيا في مطار حائل

شھد مطار حائل، الیوم الخمیس، وصول أول مساعدة طیار سعودية على متن رحلة داخلیة تابعة لخطوط "طیران نسما".

وتداول رواد موقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يرصد فيه الكابتن طيار ياسمين الميمني صاحبة الـ28 عاما، في أول رحلة بعد التعيين الرسمي.

لحظة انتظرناها كثيراً في السعودية وتحقق الحلم بحمد الله.

أول كابتن طيار سعودية تنزل في مطار #حائل.

شكراً لله أولاً ثم لمن علّق الجرس واتاح الفرصة لبناتنا وفخرنا لتحقيق هذا الحلم 🛫🛬 pic.twitter.com/LhcUsZmlwz — ناصر الحميدي (@alhamidi_nasser) June 20, 2019

وأقام المطار حفل استقبال مختصرا للمساعدة ياسمین المیمني، كونھا أول سعودية تعمل مساعدة كابتن في شركة طیران محلیة.

#ياسمين_الميمني مطار حائل الدولي يشهد هبوط اول كابتن طيار سعوديه ويحتفل بها في المطار.#نسما_للطيران pic.twitter.com/zlS2ijZbsi — محمد المصارع (@m5o3h5d7) June 20, 2019

ويظهر مقطع فیديو المصور من قمرة قیادة الطائرة لحظة تولي ياسمین مھمة الھبوط بالطائرة على مدرج المطار.

وحصلت ياسمين الميمني على رخصة الطيران من أمريكا، ولكنها قامت باستبدالها بأخرى سعودية عام 2013، وظلت على مدار 6 سنوات دون عمل حتى وجدت الفرصة في شركة "نسما" للطيران.