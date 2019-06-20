اليمن... مقتل جندي أثناء محاولته تفكيك عبوة ناسفة شرق أبيمن

قُتل جندي يمني، اليوم الخميس، بانفجار في محافظة أبين جنوب اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر في السلطة المحلية بمحافظة أبين لوكالة "سبوتنيك" بأن عبوة ناسفة يعتقد أن عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي زرعتها على الطريق العام في منطقة الحبض بمديرية المحفد شرق أبين، انفجرت في أثناء محاولة الجندي في قوات الحزام الأمني المدعومة من الإمارات، مهدي صالح على الحنشي، تفكيكها.

وأضاف أن الانفجار أسفر عن مقتل الجندي الحنشي.

وتشهد عدد من مديريات محافظة أبين، وخاصة الوسطى نشاطا لتنظيم القاعدة، وانتشارا لعناصره التي تشن بين الحين والآخر، هجمات على الجيش والأمن اليمني تخلف غالبا ضحايا من العسكريين، ما دفع القوات اليمنية إلى تنفيذ حملات عسكرية على معاقل التنظيم الإرهابي.

هذا وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.