لأول مرة في تاريخ السعودية... تدوين كلمة "عنصري" في حكم قضائي

شهدت إحدى المحاكم السعودية تدوين كلمة "عنصري" في منطوق حكم، ولذلك للمرة الأولى في تاريخ القضاء السعودي.

وذكرت صحيفة "عكاظ" أن محكمة الرياض نطقت بكلمة "عنصري" في منطوق حكم ضد مواطن تلفظ على مواطنة بكلمة "يا صومالية" عبر موقع "تويتر"..

قضت المحكمة بإدانة المدعى عليه وارتكابه جريمة معلوماتية ومعاقبته بغرامة 3 آلاف ريال، وأخذ التعهد عليه بعدم التكرار، وإلزامه بحذف التغريدات.

كما قررت اعتذار المدعي عليه من المدعية بالحق الخاص في نفس الحساب يتضمن صيغته التالي: "أعتذر للمدعوة لما صدر مني تجاهها من لفظ عنصري" ويثبت لمدة 30 يوما.

وأضافت الصحيفة السعودية، أنه جاء في صك الحكم، أن تضمن كلمة "عنصرية" في منطوق الحكم، بسبب لفظ الاعتذار إذ حكم به للحق الخاص وما تعرضت عليه المدعية بلفظ صومالية في "تويتر" وهي سعودية.