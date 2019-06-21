التحالف العربي: نعتقد أن ميناء الحديدة هو نقطة دخول رئيسية للأسلحة الإيرانية للحوثيين

كشف المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد تركي المالكي، أن تنظيم "أنصار الله" يحصل على أسلحة نوعية جديدة من إيران وذلك عبر نقطة استراتيجية مهمة تتمثل بميناء الحديدة في اليمن.

ونقلت وسائل إعلام سعودية ما قاله المالكي خلال مؤتمره الصحفي "اعتراف تلك الميليشيات الإرهابية يثبت أيضاً حصولها على أسلحة نوعية جديدة، واستمرار النظام الإيراني بدعمه وممارسته للإرهاب العابر للحدود، واستمرار انتهاك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومنها القرار (2216) والقرار (2231)".

وأضاف المالكي قائلا: "إن الميليشيات الحوثية الإرهابية تتخذ من ميناء الحديدة منفذا لتهريب الأسلحة النوعية وتهديد الأمن الإقليمي والدولي".

وأكد المالكي أن قيادة القوات المشتركة للتحالف وأمام هذه الأعمال الإرهابية والتجاوزات غير الأخلاقية من الميليشيات الحوثية الإرهابية ستتخذ إجراءات صارمة، عاجلة وآنية، لردع هذه الميليشيات ، وبما يكفل حماية الأعيان المدنية والمدنيين، وستتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط والتنفيذ لمثل هذه الأعمال الإرهابية وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".