بعد قرار محكمة بريطانية بوقف بيع الأسلحة إلى السعودية... خبير عسكري: نركز على التصنيع المحلي

قال العميد علي التواتي، الخبير العسكري والاستراتيجي السعودي، إن قرار وقف بيع الأسلحة البريطانية إلى المملكة العربية السعودية يدخل في باب المزايدات السياسية البريطانية.

وأضاف التواتي لراديو "سبوتنيك" أن صدور مثل هذا القرار متوقع في هذه الفترة وأن مصادر التسليح للمملكة العربية السعودية، متعددة ومتنوعة كفرنسا وألمانيا وغالبية الأسلحة تستوردها المملكة من الولايات المتحدة الأمريكية.

وتابع الخبير الاستراتيجي:

اعتماد المملكة أو القوات المسلحة السعودية على بريطانيا في دعم بعض أنواع القذائف المتقدمة أو بعض أنواع التدريب أو غيره قد يؤثر بالتأكيد على هذه المجالات ولكن هذا لن يثنيها عن الالتزام بالعقود التي وقعتها الحكومة البريطانية مع المملكة.

وأضاف التواتي أن هناك تركيزا على المحتوى المحلي السعودي، مشيرا إلى أن المملكة تصنع بعض أجزاء السلاح وتعمل على زيادة نسبتها في الفترة القادمة كما توجد بدائل متعددة وقائمة.

وكانت محكمة بريطانية قد قضت أمس بأن الحكومة خالفت القانون بسماحها بمبيعات أسلحة إلى السعودية ربما استخدمت في حرب اليمن. ولا يوقف حكم المحكمة صادرات الأسلحة البريطانية، لكن الحكومة لن تتمكن من إصدار تراخيص جديدة لبيع السلاح للسعودية حتى تتم مراجعة عمليات استخدام السلاح المصدر الى السعودية.