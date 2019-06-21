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16:44 21 يونيو/ حزيران 2019
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    الجيش الجزائري

    تزامنا مع التظاهرات... الجيش الجزائري يكتشف قاعدتي إطلاق صواريخ

    © AP Photo / Uncredited
    العالم العربي
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    أعلن الجيش الجزائري أنه تمكن من اكتشاف مخبأ للأسلحة والذخيرة، إثر دورية بحث وتفتيش قرب الشريط الحدودي في برج باجي مختار.

    ذكر بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الجمعة، أن هذا المخبأ يحتوي على بندقية رشاشة من نوع FMDP، مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، بالإضافة إلى  بندقية  نصف آلية من نوع سيمونوف، قاعدتي إطلاق صواريخ عيار 107 ملم،87 قذيفة هاون عيار 82 ملم، و06 قذائف RPG-2.

    كما عثر على 11 صمامة من مختلف العيارات، 06 حشوات دافعة، وكمية كبيرة من الذخيرة من مختلف العيارات تقدر بـ2496 طلقة.

    ​من جهة أخرى، وبحسب قناة "النهار"، كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي، إثر عملية بحث وتمشيط ببلدية لارباع، ولاية باتنة، ثلاثة مخابئ للإرهابيين وسبع  قنابل تقليدية الصنع وأغراض أخرى.

    يأتي هذا بالتزامن مع خروج المتظاهرين في مسيرات للجمعة الـ18 على التوالي من الحراك الشعبي، ليدرك الحراك شهره الرابع على التوالي.

    ولايزال الجزائريون مصرين على رحيل بقايا النظام الماضي، مؤكدين على ضرورة محاسبة كل الفاسدين، وذلك بحسب "النهار".

    وشهدت العاصمة، اليوم الجمعة، توافد عدد كبير من المواطنين من مختلف الولايات من أجل تسجيل حضورهم في المظاهرة للجمعة 18 على التوالي.

    وفي المقابل، سجلت قوات الأمن حضورها بقوة من أجل ضمان السير الحسن للمظاهرة، وعدم خروجها عن سلميتها.

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    الجيش الجزائري, الجزائر
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