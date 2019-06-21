تسجيل
16:44 21 يونيو/ حزيران 2019
مباشر
    بحث
    الحفل الموسيقي للفرقة الغنائية في الأهرامات، الجيزة، القاهرة، مصر مارس/ آذار 2019

    محاولة اختراق الموقع الإلكتروني لأكبر جريدة مصرية

    © Sputnik .
    العالم العربي
    انسخ الرابط
    0 0 0

    قال عبد المحسن سلامة، رئيس مجلس إدارة مؤسسة "الأهرام"، إن الموقع الرسمي لجريدة الأهرام "بوابة الأهرام" تعرض لمحاولة اختراق.

    وأشار سلامة، بتصريحات لصحيفة "الوطن" إلى أن الموقع الإلكتروني للأهرام، تعرض لمحاولة اختراق، جرى السيطرة عليها سريعا.

    وزير الخارجية المصري، سامح شكري
    © AFP 2019 / AXEL SCHMIDT
    "تكشف ارتباطه بالإخوان"... مصر ترد على تصريحات أردوغان بشأن وفاة مرسي
    وتابع "لم تستغرق عملية الاختراق إلا لدقائق وتمت السيطرة عليه سريعا وأغلق الموقع فورا".

    ووصف سلامة عملية الاختراق بأنها "محاولات يائسة من الإخوان"، مضيفا أن "عملية الاختراق تمت من خارج مصر، وجار التحقق من الأمر لمعرفة أطرافه وسبب الأزمة".

    وكان الموقع الإلكتروني لصحيفة "الأهرام" قد تعرض لهجوم إلكتروني في وقت سابق اليوم الجمعة، ووضعت بدلا من الصفحة الرئيسية صورة، الرئيس المصري الراحل محمد مرسي العياط.

    وأشارت صورة متداولة لعملية الاختراق إلى أن اللغة التي استخدمها الهاكرز، اللغتين التركية والإنجليزية.

    وكانت الخارجية المصرية قد نددت في وقت سابق بتصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، عقب وفاة مرسي خلال جلسة محاكمته.

    وفي بيان للخارجية المصرية، أمس الخميس، قالت الوزارة إن تصريحات أردوغان "تدخّل فيها بشكل سافر في شأن وفاة محمد مرسي من خلال ادعاءات واهية تتضمّن التشكيك في وفاته الطبيعية، بل والاتهام بقتله، والتلويح بإثارة الأمر دولياً، وغير ذلك مما تفوه به من تجاوزات فجّة في حق مصر".

    وأضاف البيان أن وزير الخارجية سامح شكري أعرب عن "استنكاره للتصريحات المتكررة غير المسئولة للرئيس التركي حول مصر، والتي لا ترقى لمستوى التعليق الجاد عليها".

    واتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السلطات المصرية بقتل الرئيس المصري المعزول، محمد مرسي، وقال إنه سيبذل كل الجهد لمحاكمة مصر أمام المحاكم الدولية، بشأن وفاة مرسي.

    وذكر الرئيس أردوغان، في كلمة جماهيرية، أن "مرسي لم يمت بشكل طبيعي، بل قتل"، لافتا إلى أنه سيطرح المسألة في قمة مجموعة العشرين في اليابان.

    وأكد بيان الخارجية المصرية على أن تصريحات أردوغان "تعكس حقيقة ارتباطه العضوي بتنظيم الإخوان الإرهابي، في إطار أجندة ضيقة من أجل النفوذ واحتضان ونشر الفكر المتطرف الذي صاغته جماعة الإخوان الإرهابية واعتنقته القاعدة وداعش وغيرها من المنظمات الإرهابية".

    وأصدرت النيابة العامة المصرية، مساء الاثنين الماضي، بيانا عن تفاصيل وفاة مرسي، جاء فيه أنها تلقت إخطارا بوفاة مرسي أثناء حضوره جلسة المحاكمة في القضية رقم 56458 لسنة 2013 جنايات أول مدينة نصر.

    وأشارت إلى أنه "أثناء المحاكمة وعقب انتهاء دفاع المتهمين الثاني والثالث من المرافعة، طلب المتوفي الحديث فسمحت له المحكمة بذلك، حيث تحدث لمدة خمس دقائق وعقب انتهائه من كلمته رفعت المحكمة الجلسة للمداولة".

    انظر أيضا:

    أسرار علوم الأهرام وأخلاقيات العلم وتأثيرها في حياة الإنسان
    أول تعليق من تركي آل الشيخ عن نادي الأهرام ومنافسة الأهلي والزمالك
    نائب رئيس تحرير "الأهرام" المصرية: ملف سد النهضة قد يشهد تطورات خطيرة
    محكمة الجنايات المصرية تعيد مبارك إلى النيابة متهما في قضية "هدايا الأهرام"
    وزير السياحة المصري: إضاءة سفح الأهرام بألوان العلمين الروسي والفرنسي تضامناً مع الشعبين
    "الأهرام" تبرز احتفالات النصر الروسية... وتستعيد ذكرى معارك السوفييت ضد الفاشية
    بوتين لرئيس تحرير«الأهرام»: ما يحدث في سوريا والعراق سببه التدخل الخارجي
    الكلمات الدلالية:
    أخبار أردوغان, أخبار تركيا, أخبار مصر, قرصنة, هاكرز, اختراق, الخارجية المصرية, عبد المحسن سلامة, رجب طيب أردوغان, تركيا, مصر
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    الممثلة ناتاليا باردو في على السجادة الحمراء خلال مراسم اختتام الحفل الـ 30 للمهرجان المفتوح للسينما الروسية كينوتافر
    بوتين يلتقي بأمير قطر... دببة تسير في شوارع روسيا... صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    ترامب: الهجوم على الطائرة دون طيار الأمريكية ربما كان بسبب خطأ
    الهجوم على الطائرة الأمريكية ربما بسبب الخطأ
    الأرقام القياسية لجسر القرم
    الأرقام القياسية لجسر القرم
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك