"أنصار الله" تعلن إسقاط طائرة استطلاع للتحالف جنوب الحديدة

أعلنت جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، اليوم الجمعة، أنها أسقطت طائرة استطلاع لقوات التحالف العربي في محافظة الحديدة غربي اليمن.

قال المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" عبر "تويتر"، إن الجماعة أسقطت طائرة استطلاع للتحالف أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء منطقة الفازة بمديرية التحيتا جنوب الحديدة.

✈️ عاجل | #الحديدة: إسقاط طائرة تجسسية لقوى العدوان أثناء تنفيذها مهام عدائية في أجواء منطقة الفازة#اليمن #Yemen #العدوان_يخرق_اتفاق_السويد — عاجل — المركز الإعلامي لأنصار الله (@AnsarAllahMCB) June 21, 2019

ولم يورد المركز تفاصيل عن نوع الطائرة الاستطلاعية وما إذا كانت مسيرة أو مأهولة، ولا الوسيلة التي أسقطت بها.

وأعلن المتحدث باسم القوات المسلحة في صنعاء، العميد يحيى سريع، في السادس من حزيران/ يونيو الجاري، إسقاط مقاتلة أمريكية من دون طيار نوع "أم كيو 9 " تابعة لقوات التحالف العربي، بصاروخ أرض جو خلال تحليقها في محافظة الحديدة غربي اليمن.

وكانت قوات التحالف العربي أعلنت فجر اليوم، تنفيذ عمليات استهداف نوعية ضد أهداف لـ"أنصار الله" شمال الحديدة تشمل قوارب مفخخة تابعة للجماعة "مجهزة لأعمال إرهابية وتهديد الملاحة".