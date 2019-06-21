مظاهرات حاشدة في الأردن رفضا لـ"ورشة البحرين"

شارك آلاف من الأردنيين في مظاهرات اليوم، الجمعة، رفضا لصفقة القرن، وورشة البحرين.

وهتف الأردنيون ضد سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وبدأت المسيرات في شوارع كثيرة حتى التقت كلها عند السفارة الأمريكية، تحت عنوان "يوم الغضب الشعبي"؛ حسب صحف محلية أردنية.

مظاهرات حاشده في الاردن #وسط_البلد

رفضاً لصفقه القرن

هذا هو أردن الحشر والرباط

والرئه الثانيه لفلسطينوجسرٌ نحو التحرير pic.twitter.com/vT6DlwWTfJ — سارَه الهِنديِّ 🇵🇸🕊 (@SarahAlhindi1) June 21, 2019

وطالبت النقابات الأردنية حكومة بلادها بعدم المشاركة في ورشة البحرين.

وأشاد الأردنيون حسب صحيفة الدستور المحلية، بالملك عبد الله الثاني، وموقفه الثابت من صفقة القرن.

ودعم المتظاهرون الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

وحسب وكالة الأنباء الأردنية، شدد المشاركون على ضرورة الثبات والصبر والتلاحم وتمتين الجبهة الداخلية والمحافظة عليها قوية حصينة حتى تكون سندا للأمة وقضاياها العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والقدس ومقدساتها، مشيرين إلى أنه وبوحدة وتكاتف الأردنيين والفلسطينيين سنتجاوز كل التحديات.