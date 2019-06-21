"انتصار للصمود اليمني"... الحوثي يعلق على قرار "تسليح السعودية"

علق محمد علي الحوثي، عضو المجلس السياسي الأعلى في اليمن، على قرار "تسليح السعودية".

اعتبر الحوثي، أن حكم القضاء البريطاني، تعليق مبيعات الأسلحة إلى السعودية والتحالف العربي، هو "تجريم الحرب المتواصلة على اليمن"، حسب وكالة الصحافة اليمنية.

ان الحكم القضائي البريطاني بتعلّيق مبيعات الأسلحة للسعودية يعتبر تاكيد اللانتهاكات التي يرتكبها العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الاماراتي وحلفائه باليمن بارتكابه لجرائم حرب

وانتهاكه للقانون الدولي وهومايعني تجريم العدوان وادانته

وهذا إنتصار للصمود اليمنيhttps://t.co/mz0xRvIho9 — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) June 20, 2019

وأكد الحوثي أن "الحكم القضائي البريطاني بتعلّيق مبيعات الأسلحة للسعودية يعتبر تأكيدا لانتهاكات العدوان الأمريكي البريطاني السعودي الإماراتي وحلفائه في اليمن للقانون الدولي وارتكابه جرائم حرب".

وعبر حسابه على موقع "تويتر" قال الحوثي، إن حكم القضاء البريطاني بتعليق بيع الأسلحة للسعودية "يعني تجريم العدوان وإدانته، وهذا انتصار للصمود اليمني".

دمروا اليمن ودول اخرى

وكانت تنتفخ اوداجهم وهم يصرخون بالمصطلحات التحريضية والكلمات المستفزة

ووجهوا كل قنواتهم وماكنتهم الاعلامية لقتل ابناء اليمن وابناء دول عربيةاخرى

كمقدمة بزعمهم لحرب ايران

واليوم عندما جد الجد

تتالت تصريحات اكابرهم كهذا

عادل الجبير: لا نريد حرباً مع إيران. — محمد علي الحوثي (@Moh_Alhouthi) June 20, 2019

وفاز نشطاء بريطانيون في تحد قضائي أمام محكمة الاستئناف لقرار الحكومة السماح ببيع أسلحة إلى السعودية، وفقا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي.بي.سي".

وقالت الحملة المناوئة لتجارة الأسلحة إن قرار الحكومة بمواصلة منح تراخيص لتصدير معدات عسكرية إلى السعودية غير قانوني.

وأضافت أن هناك خطرا واضحا يتمثل في احتمال استخدام الأسلحة في انتهاكات خطيرة للقانون الدولي الإنساني.

وقال قضاة المحكمة إنه يجب مراجعة التراخيص، ولكن لا ينبغي تعليقها فورا.

وقال كبير القضاة، سير تيرينس إيثرتون، إن الحكومة "لم تقدم تقييما حاسما بشأن إن كان التحالف الذي تقوده السعودية انتهك القانون الدولي الإنساني في الماضي، خلال الصراع في اليمن، ولم تحاول (الحكومة) تقديم ذلك".

وأضاف أنه على الحكومة "إعادة بحث الأمر" وأن تقدر المخاطر المحتملة مستقبلا.

وقالت متحدثة باسم رئيسة الوزراء، تيريزا ماي، إن الحكومة "تشعر بخيبة أمل"، وإنها سوف تسعى إلى استئناف الحكم.

وقالت وزارة التجارة الدولية، وهي الجهة التي تصدر تراخيص تصدير الأسلحة، إنها لا تتفق مع الحكم، مضيفة أنه لا يتعلق بصحة قرارات (البيع) أو عدم صحتها، ولكن بشأن عملية اتخاذ تلك القرارات ، وإن كانت صحيحة أو لا.

بناء على سياسة التصدير البريطانية، لا ينبغي منح تراخيص بيع معدات عسكرية إذا كان هناك "خطر واضح" بأن تلك الأسلحة قد تستخدم في "انتهاك خطير للقانون الدولي الإنساني".

ومن بين المعدات العسكرية التي تبيعها بريطانيا للسعودية، طائرات تايفون وتورنيدو المقاتلة، والقنابل دقيقة التوجيه.

وتساهم المبيعات في الحفاظ على آلاف الوظائف الهندسية في بريطانيا، كما أنها توفر مليارات الجنيهات من العوائد لتجارة الأسلحة البريطانية.

ومنحت بريطانيا تراخيص بيع أسلحة بأكثر من 4 مليارات و700 مليون جنيه استرليني إلى السعودية منذ بدء حملتها العسكرية وغاراتها على اليمن في مارس/ آذار 2015.