مقتدى الصدر يطالب بمنع السياسيين العراقيين من الحج

دعا زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر، اليوم الجمعة، حكومة بلاده إلى منع السياسيين من الذهاب إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج هذا العام.

وقال الصدر في بيان أصدره على حسابه الرسمي بـ"تويتر"، إنه "مع قرب موعد الحج، على الحكومة منع السياسيين من الذهاب إلى الحج هذا العام، ومنع كل من ذهب سابقًا من السياسيين وغيرهم، وتشكيل لجنة موثوقة للاطلاع على أوضاع الحجاج قبل الذهاب لحين الرجوع".

وطالب الصدر الحكومة العراقية "بتوفير فرصة الحج لمن لم يذهب سابقًا، وتخصيص حصة لعائلات الشهداء والجرحى".

وشدد في معرض بيانه على "منع كل من يسيء لسمعة العراق أثناء أداء الفريضة من الذهاب إليها، ومنع التعاملات الطائفية مع الحجاج".

وفي موسم حج 2018، بلغ عدد الحجاج العراقيين 38 ألف حاج وحاجة، وهي حصة تُحسب على أساس أن لكل دولة ألف حاج وحاجة مقابل كل مليون مسلم من مواطنيها.‎

وأعلنت بغداد، موافقة الرياض على زيادة عدد الحجاج العراقيين بنسبة 24% إلى 50 ألفا، وذلك خلال زيارة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي إلى المملكة العربية السعودية في نيسان/أبريل الماضي.

ويقدر عدد سكان العراق بـ38 مليونا و125 ألفا، بحسب أرقام الهيئة العامة للإحصاء في العراق لعام 2018.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا للحج والعمرة العراقية حسن فهد الكناني، في بيان، أن "رئيس الهيئة خالد العطية التقى السفير السعودي في بغداد عبد العزيز الشمري".

وأضاف أنه "جرى الاتفاق على أن يكون منح تأشيرة الدخول للحجاج العراقيين من مقر السفارة في بغداد بعد انقطاع استمر لأكثر من 30 عاما".

وأشار إلى أن "الهيئة بذلت جهودا كبيرة لأجل أن يكون منح التأشيرات للحجاج من بغداد، لتسهيل هذه العملية وكسب الوقت والتكلفة والجهد التي كانت تبذلها الهيئة في كل عام، حيث كانت التأشيرات تمنح من العاصمة الأردنية عمان".