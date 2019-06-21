"أنصار الله" تعلن سيطرتها على مواقع قوات يمنية في جيزان جنوبي السعودية

أعلنت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم الجمعة، سيطرة مقاتليها على مواقع لقوات يمنية في قطاع جيزان جنوب غربي السعودية.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على "تويتر"، أن الجماعة نفذت عملية إغارة على مواقع تتمركز فيها قوات يمنية قبالة جبل قيس في جيزان.

وأضاف أن العملية التي استمرت ساعات انتهت بسيطرة "أنصار الله" على إحدى التباب، مشيراً إلى مقتل وإصابة عدد من العسكريين اليمنيين.

في قطاع نجران، قالت "أنصار الله" إنها أحبطت زحفاً لقوات يمنية قبالة السديس، وأوقعت قتلى وجرحى في صفوف المهاجمين.

وتتواصل على الأراضي اليمنية منذ أكثر من 4 سنوات معارك عنيفة بين جماعة "أنصار الله" وقوى متحالفة معها من جهة وبين الجيش اليمني التابع للحكومة الشرعية مدعوما بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية من جهة أخرى.

ويسعى التحالف وقوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام 2015.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.