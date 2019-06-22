"الاتحاد" الإماراتية تعلق عملياتها في المجال الجوي الإيراني

وحسب "رويترز" قالت متحدثة باسم الاتحاد للطيران اليوم السبت إن الشركة علقت عملياتها عبر المجال الجوي الإيراني فوق مضيق هرمز وخليج عمان.

وأضافت أن رحلات الشركة ستستخدم مسارات جوية بديلة في عدد من وجهاتها من وإلى أبوظبي حتى إشعار آخر.

كانت هيئة الطيران المدني الإماراتية قالت، صباح اليوم، إنه "نظرا للأوضاع الراهنة التي تشهدها المنطقة وحرصا من الهيئة العامة للطيران المدني على أمن وسلامة الطيران وكإجراء احترازي، وجهت الهيئة المشغلين الجويين المسجلين في الدولة بتقييم مناطق الطيران المتأثرة ووضع التدابير اللازمة لتفادي التشغيل في المناطق التي قد تعرض عمليات الطيران المدني للخطر".

يأتي ذلك عقب يومين من إعلان القوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني إسقاط طائرة مسيرة من طراز "غلوبال هوك" تابعة للقوات الجوية الأميركية، تحلق فوق ساحل مدينة كوه مبارك، بولاية هرمزغان، المطلة على خليج عُمان.

فيما أعلن الجيش الأميركي أن الطائرة أُسقطت بصاروخ إيراني "كانت تحلق في الأجواء الدولية فوق مضيق هرمز، وأنه لا وجود لأي طائرات مسيرة أميركية تعمل في المجال الجوي الإيراني".

وذكرت وكالة "بلومبيرغ" الجمعة أن عدة شركات طيران قررت تعديل مساراتها الجوية كإجراء احترازي نظرا للظروف الراهنة.

وأعلنت شركة "طيران الإمارات" أنها "نظراً للأوضاع الراهنة، فقد اتخذت إجراءات احترازية، بما في ذلك تغيير مسار جميع الرحلات بعيداً عن منطقة أي مخاطر محتملة".

وجاء قرار طيران الإمارات وعدة شركات إماراتية أخرى عقب قرار مماثل اتخذته الولايات المتحدة وهولندا وأستراليا، بتفادي التحليق المدني في الأجواء الإيرانية.

وفي وقت سابق أصدرت هيئة الطيران الفيدرالية الأميركية أمرا طارئا يحظر على شركات الطيران الأميركية التحليق في مجال جوي تسيطر عليه إيران فوق مضيق هرمز وخليج عمان، وسط تزايد التوترات بين البلدين.

وأكدت إيران أن مجالها الجوي في منطقة الخليج وداخل البلاد آمن، مشددة على أن حركة الطيران تسير بشكل طبيعي.

President Trump addresses Iran: "This drone was in international waters, clearly. We have it all documented… They made a very bad mistake." pic.twitter.com/tShg4LCRzc — The White House (@WhiteHouse) June 20, 2019

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية عن رئيس منظمة الطيران علي عابد زادة، اليوم السبت، قوله، "حركة مرور الطائرات في سماء إيران لم تتراجع وتسير بشكل طبيعي".

وأضاف زادة "المجال الجوي الإيراني آمن في منطقة الخليج وداخل البلاد"، موضحا أن "جميع الشركات الأجنبية تواصل رحلاتها في المجال الجوي الإيراني بشكل اعتيادي".