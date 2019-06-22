طهران تستدعي القائم بالأعمال الإماراتي للاحتجاج على إقلاع طائرة التجسس الأميركية من بلاده

قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران استدعت القائم بالأعمال الإماراتي، وأبلغته احتجاجها على إقلاع "طائرة تجسس" أميركية من الأراضي الإماراتية.