صحيفة تشير إلى اسم مدن سعودية "تسعى إيران لاحتلالها"

قال الباحث السعودي أكرم البلادي، إن إيران تسعى من خلال نفوذها في اليمن إلى "احتلال مدن جيزان ونجران ومكة المكرمة والمدينة المنورة".

وحسب صحيفة " سبق " السعودية، قال البلادي: "القيادة في المملكة العربية السعودية كشفت بكل سهولة حجم النفوذ الإيراني في اليمن، رغم وضوح بعضها من عقد مضى، وكانت سياسة محصورة في القوى الناعمة سياسيا وإعلاميا، لكنها بدأت تتكشف أكثر مع تسارع الأحداث في حركة أنصار الله الحوثية في اليمن وفي منطقة الجزيرة العربية عموما".

وتابع البلادي: "القضية لم تعد قضية امتداد شيعي مذهبي، فالمذهب الشيعي هو لباس وذريعة لخبث إيران السياسي وامتدادها، مشيرا إلى أن إيران لديها طموح أن تستعبد العرب كلهم عن طريق التنكيل بالحكومات وإفقار الشعوب، ونهب ثروات الأوطان، وتدمير مراكز الطاقة البترولية ومن ثم احتلالها".

واتهم البلادي إيران وحلفائها بالسعي إلى "احتلال الحرمين الشريفين"، مشيرا إلى وقوف الحكومة السعودية بالمرصاد لمثل هذه المحاولات.وأكد الباحث البلادي، أن "مساعي إيران مصيرها الفشل، لأن الشعب السعودي بجميع طوائفه ومذاهبه يدرك بأن إيران مشروعها خبيث في المنطقة، والآن المجتمع السعودي أكثر تماسكاً وحبا لحكامهم".

وأضاف الباحث السعودي أن إيران تدرك خطورة ما وصفه بـ"الشجاعة العربية والبسالة السعودية"، وأنها تخشى مواجهة المملكة العربية السعودية وجها لوجه.