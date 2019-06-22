سوريا... سلاح الجو يشعل مواقع وأرتال "النصرة" في أرياف حماة وإدلب

أغار الطيران الحربي اليوم السبت على مواقع للمجموعات المسلحة في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي مما أدى إلى تدميرها بشكل كامل.

أفاد موقع "الوطن أون لاين" السوري أن الطيران الحربي شن غارات على مواقع التنظيمات المسلحة في خان السبل ومحيطها وشمال معرة النعمان وإحسم وكنصفرة في ريف إدلب ما أسفر عن تدميرها بالكامل.

وذكر الموقع أن غارات لسلاح الجو استهدفت مجموعات إرهابية ترفع شارات "جيش العزة" الإرهابي في محيط قرية الجبين شمال محردة.

وأفادت وكالة "سانا" أن الجيش السوري دمر تحصينات وخطوط إمداد التنظيمات الإرهابية مخلفة قتلى ومصابين في صفوفها ودمرت أرتالاً لها بريفي حماة وإدلب.

وذكرت الوكالة أن وحدات من الجيش السوري استهدفت "جبهة النصرة" في أطراف بلدتي كفرزيتا واللطامنة بريف حماة الشمالي ما أسفر عن إيقاع قتلى ومصابين بينهم وتدمير منصات إطلاق الصواريخ.

وأشارت الوكالة أن هذه الاستهدافات جاءت كرد على خروقات الإرهابيين انطلاقا من مواقعهم في بلدتي اللطامنة وكفرزيتا بريف حماة الشمالي وأطراف بلدة الهبيط بريف إدلب الجنوبي صباح اليوم واعتداءهم بعدة صواريخ على بلدتي الشيخ حديد والجرنية بريف حماة الشمالي والجنوبي خلفت أضراراً مادية في منازل الأهالي وممتلكاتهم ودماراً في عدد من الحقول الزراعية.

وعلى محور ريف إدلب الجنوبي قالت الوكالة إن وحدات الجيش دمرت بصليات صاروخية أرتالاً لإرهابيي "جبهة النصرة" في بلدة المسطومة ومحيط جبل الأربعين تم رصدها متوجهة إلى الجنوب باتجاه مدينة أريحا حيث قضى عدد من الإرهابيين وأصيب آخرون بينما فر الباقون باتجاه قرية مصيبين المجاورة.